2 jaar geleden lukte het boer Jaap tijdens Boer zoekt vrouw helaas niet om zijn droomvrouw te vinden. Maar het is cupido toch gelukt: de bloemenboer uit Rijsenhout is tot over zijn oren verliefd.

En de gelukkige is de Deense Helle.

De tortelduifjes raakten met elkaar in contact vlak voor Kerst 2019. En sindsdien zijn Jaap en zijn Deense geliefde onafscheidelijk, schrijft Boer zoekt vrouw op de website van het programma.

‘Type boer Jaap’

Het kersverse stel liep elkaar niet zomaar tegen het lijf. Na haar scheiding had Helle aan haar vriendinnen verteld dat haar nieuwe geliefde wel zo’n zelfde soort type als boer Jaap mocht zijn. Ze besloot de stoute schoenen aan te trekken en Jaap een grote kerstkaart te sturen. “Daar stond een leuk verhaal op én haar telefoonnummer. Ik besloot haar te bellen”, vertelt de bloemenboer.

Dat bleek geen verkeerde beslissing. Na de 1ste date volgden al gauw meerdere afspraakjes. De 2 hebben zelfs de feestdagen grotendeels samen doorgebracht. En toen Helle in het nieuwe jaar weer terugging naar Denemarken, wist Jaap zeker dat hij stapelgek was op zijn Deense vlam. “Helle is een mooie, lieve dame. Het voelt zo goed”, laat hij weten. De bloemenboer ziet de toekomst met haar en haar 2 kinderen dan ook helemaal zitten.

Op de website deelt het programma een stralende foto van het koppel:

Bron: Boer zoekt vrouw. Beeld: KRO-NCRV