Boer Jan en Rianne ouders geworden van eerste kindje

Leuk babynieuws voor boer Jan en zijn vrouw Rianne. De twee zijn afgelopen nacht ouders geworden van hun eerste kindje.

Op de website van het programma vertelt boer Jan trots over zijn eerste zoontje, die de naam Melle Pieter Christiaan heeft gekregen. Melle is 4 weken te vroeg geboren. “Rianne had niet meteen in de gaten dat ze weeën had. Pas uren later hebben we de verloskundige gebeld. Vanaf dat moment ging het heel snel”, vertelt Jan.

Snelle boot

De twee wonen samen op Texel en Rianne moest dan ook met de snelle boot van het eiland naar het ziekenhuis op het vaste land worden gebracht. Een half uur later was Melle al geboren. Gezond en wel. “Melle is is 48 cm en 2660 gram”, vertelt Jan.

Friese naam

Het stel heeft gekozen voor een Friese naam omdat Rianne uit Friesland komt. De tweede en derde namen zijn de namen van de opa’s van het kleine jongetje. Het stel hoopt hun kleine jongetje volgende week mee naar huis te kunnen nemen. “Hij is gewoon prachtig”, sluit Jan af.

Foto’s van het mannetje zien? Die deelde Jan op de website van Boer Zoekt Vrouw.



Bron: Show.nl. Beeld: KRO-NCRV.