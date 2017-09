Het was afgelopen weekend één groot feest op Texel: BZV-kandidaat Jan stapte vrijdag in het huwelijksbootje met Rianne.

Al tijdens Boer zoekt vrouw was het duidelijk dat Jan uiteindelijk zou kiezen voor de goedlachse Rianne. De twee tortelduifjes zijn nog steeds ontzettend verliefd en Rianne is ondertussen zelfs hoogzwanger. In bovenstaande video verklappen ze het geslacht van hun kindje.

Het huwelijksfeest was uiteraard op Texel, waar Jan een schapenboerderij heeft. De gasten hoefden voor de trouwdag het erf niet te verlaten: zowel de plechtigheid als het diner en het feest waren allemaal in en rondom de stallen. Zo romantisch!

En wat zag Rianne er mooi uit, vind je niet? We wensen het bruidspaar veel geluk toe.

Bron: Telegraaf. Beeld: KRO/NCRV.