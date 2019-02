Kersverse vader boer Marc – die in 2017 bekend werd door zijn deelname aan Boer zoekt Vrouw – is voor even terug in Nederland in verband met de geboorte van zoontje Vos. Maar waar ziet de boer de toekomst voor zich?

Dat verklapt hij in een interview met RTL Boulevard.

Liefde op het eerste gezicht

Presentatrice Fatima Moreira de Melo ging bij Marc en vriendin Merel langs om de kleine Vos van dichtbij te bewonderen. “Het was liefde op het eerste gezicht”, begint Marc apetrots. Maar er komt natuurlijk een dag dat de tilapiakweker weer terug moet naar zijn bedrijf in Afrika.

Flexibel

“1 april ga ik terug. Niet naar Zambia, maar naar Oeganda om daar een kwekerij op te zetten”, vertelt de boer. Dat betekent gelukkig wel dat hij meer flexibiliteit heeft en dus vaker naar Nederland kan komen om bij zijn gezin te zijn.

Basis

En Merel? Die gaat ook vaak die kant op. “Het wordt een hoop reizen en een hoop plannen, maar het is allemaal leuk”, zegt ze. Waar het stel de toekomst voor zich ziet? Dat is toch echt wel Nederland. “Hier is de basis”, zegt Merel. “En Vos moet toch uiteindelijk naar school. Dan denk ik wel dat de keuze naar Nederland uitgaat”, vult Marc aan.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: KRO-NCRV