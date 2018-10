Schokkend BzV-nieuws: boer Marnix met blonde vrouw gespot

Momenteel kijkt zo ongeveer half Nederland elke zondagavond naar de Noord-Hollandse paardenfokker Marnix (40), die meedoet aan dit seizoen van Boer Zoekt Vrouw.

En dus kunnen we niet geloven wat er nu rondgaat: Marnix zou gespot zijn met een blonde vrouw.

Hij was in Drenthe bij de plaatselijke paardenmarkt, de Zuidlaarenmarkt. Wie de vrouw precies is, is niet duidelijk, maar volgens fans is het niemand minder dan Willemijn. Of zou het toch Bertine zijn, de andere blondine die op televisie nu nog meedoet aan de zogeheten logeerweek? Het programma is al eerder opgenomen en in het echte leven heeft Marnix natuurlijk allang zijn keuze gemaakt. Maar het is voor iedereen zonde als dat door deze ene foto vroegtijdig uitlekt.

Op Facebook wordt er namelijk een foto verspreid waarop te zien is hoe gezellig Marnix het heeft met een blonde vrouw. ‘Een Bekende Boer op de markt! Boer Marnix uit Boer Zoekt Vrouw maakt ook een rondje over de paardenmarkt. Hij is een vaste bezoeker van de markt: al zeker twintig jaar komt hij naar de paarden kijken én een lekker bakkie koffie scoren.’ En dit jaar dus samen met Willemijn, zo lijkt het.

Onze BzV-expert Els over de veelbesproken foto: “Toegegeven: ze lijkt wel op Willemijn, maar dan zou haar kapsel intussen flink gegroeid moeten zijn. En gezien de gebeurtenissen van afgelopen week kan ik me niet voorstellen dat zij de logeerweek overleefd heeft.”

Kijk en oordeel zelf. Willemijn en de nog anonieme, blonde vrouw, naast elkaar:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: ANP