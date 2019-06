Boer Marnix en 'zijn' Emmie zetten de volgende stap in hun relatie

Tijdens de afleveringen van Boer zoekt Vrouw leek het allemaal op niets uit te draaien voor boer Marnix. Tot hij na de opnames de liefde vond bij Emmie, een oude kennis uit de paardenwereld. Nu zet het stel de volgende stap in hun relatie.

Onder één dak

De twee wonen inmiddels samen, laten ze op de website van Boer zoekt Vrouw weten. “En dat hadden we veel eerder moeten doen”, lacht Marnix. Maar het duurde even, want Emmie woonde en werkte in België. Haar baan heeft ze opgezegd en ze is nu hard op zoek naar een nieuwe uitdaging in Nederland. Ondertussen helpt ze Marnix met het bedrijf.

Goede combi

Het huis van Marnix is in elk geval flink opgeknapt sinds de komst van Emmie en haar meubels. “Mensen denken dat het is gestyled door een tv-programma. We hebben een mooie combinatie gemaakt van mijn oude en haar nieuwe meubels. En we hebben een hoekbank waar Michelle en Maarten jaloers op zouden zijn!”

