Boer Marnix heeft opnieuw de lachers op zijn hand met déze bijzondere uitspraak

Al vanaf de eerste aflevering van ‘Boer zoekt Vrouw’ staat boer Marnix bekend om zijn nogal botte opmerkingen. Ook gisteravond was het weer raak: toen hij gevraagd werd naar zijn klik met Janneke gaf hij een nogal bijzonder antwoord…

“Ik vind haar niet hip, niet geil, niet sexy, niet leuk, maar gewoon niks. En niks is ook iets.” Duidelijk.

Spetteren in bed

Ook over deelneemster Bertine heeft hij zo zijn twijfels. Hij snapt namelijk niet wat zij in hem ziet. Hij zoekt en zoekt naar raakvlakken, maar vindt ze niet, behalve dan dat ze geen pijn doet aan zijn ogen. Ook denkt Marnix dat ze vast gaan spetteren (in bed). Juist…

Reacties Twitter

Op Twitter duurde het niet lang voordat de reacties over boer Marnix en zijn dates weer binnenstroomden. Een greep uit de grappigste tweets:

“Met Janneke is gewoon goed. Maar het is niet spannend, het is niet sexy, het is niet geil…het is eigenlijk niks. Maar niks is ook iets” Heeft Bløf Marnix al benaderd? #bzv — Geertje Visser (@GeertjeVisser) 21 oktober 2018

Marnix: “Maar niks is ook iets” Wij op de bank:#bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/tnK7kzBO6V — Jade van den Akker (@JadevandenAkker) 21 oktober 2018

Bij Marnix is het niet de vraag wie er gaat afvallen. De vraag is of er wel iemand mag blijven. 😂 #boerzoektvrouw #bzv pic.twitter.com/dLulc9XpNU — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 21 oktober 2018

Bron: Boer Zoekt Vrouw/Twitter. Beeld: KRO NCRV.