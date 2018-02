Déze boer gaat voor een Olympische medaille bij het schaatsen

Meedoen aan de Olympische Spelen: dat is geweldig. Maar naast het sporten hebben de meeste deelnemers ‘ook een gewone baan’.

Veel meer typisch Hollands dan de combinatie van Bob de Vries wordt het niet. Hij is professioneel schaatser – maar ook boer.

Spannend

Bob is veehouder en heeft een stal met tientallen koeien. In Korea, waar de Olympische Spelen deze week van start gaan, hoopt hij op een medaille. De 33-jarige Fries gaat voor het eerst meedoen aan de Spelen en zal de 5 kilometer mogen rijden. Hij is de oudste debutant ooit op deze afstand. In maart is hij weer terug bij zijn koeien. Nou, Bob: wij (en al je koeien) staan achter je, hoor! Zet ‘m op.

Bob de Vries, boer én schaatser: ‘Ik ga voor een medaille’ https://t.co/RlZzs2oLkw pic.twitter.com/fsvkEsFnAL — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 6 februari 2018

Bob de Vries verlaat nog 1 keer de koeienstal voor de Olympische droom https://t.co/q5ih0RhWc9 pic.twitter.com/eh8a6kPk7w — Schaatsforum.nl (@Schaatsforum_nl) 6 februari 2018

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock