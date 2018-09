Boer Olke heeft blij liefdesnieuws

Duizenden felicitaties krijgt boer Olke, die niet lang geleden de liefde heeft gevonden in Hilda. Nu maakt hij nog meer blij nieuws bekend.

De twee gaan trouwen!

“Ze is er voor mij en ik voor haar. Ze geeft me steun en heel veel liefde. We kijken er naar uit man en vrouw te zijn.’’, aldus Olke. Begin dit jaar verloor hij zijn vriendin Karen nog. “Ze heeft me gecondoleerd met het verlies van Karen. Ze bood aan een keer een kopje koffie te drinken samen, als ik daar klaar voor was natuurlijk.’’

En het klikte beter dan verwacht. De twee zijn dolblij met elkaar en kunnen niet wachten om getrouwd te zijn. “Dat betekent heel veel voor ons”, aldus Olke aan Boer Zoekt Vrouw. Verlies en een nieuwe liefde in één jaar. Olke: “Na dit alles met Karen dacht ik: Verdorie. Waarom ben ik nou weer alleen? Waarom moet mij dit overkomen? Ik had nooit verwacht dat ik na Karen zo snel weer iemand zou tegenkomen.”

Bron & Beeld: KRO-NCRV / Boer Zoekt Vrouw