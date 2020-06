Oud 'Boer zoekt vrouw'-kandidaat Theo lijkt opvallend veel op déze BN'er

Zondagavond blikte Yvon Jaspers samen met een aantal boeren terug op hun Boer zoekt vrouw-avontuur in de Boer zoekt vrouw special. Deze week ging ze terug naar boer Theo. En de kijkers raakten niet uitgesproken over zijn opvallende gelijkenissen met een andere bekende.

Yvon ontmoette Theo in 2015, toen hij op zijn melkveehouderij met zijn broer kazen stond te maken. De bescheiden boer hoopte op 20 brieven maar werd overrompeld door Yvon toen zij plots met 73 brieven voor zijn deur stond. De logeerweek en citytrip eindigde voor de zachtaardige boer helaas niet in de liefde. Wel hield hij er een mooie vriendschap met Nancy aan over, die – zo bleek in de uitzending – vandaag de dag nog steeds standhoudt.

Tweelingbroer