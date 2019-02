Hint boer Tom met deze foto op deelname aan héél ander programma?

Tulpenkweker Tom Groot was in 2015 in Boer zoekt Vrouw te zien. Hij ontving toen maar liefst 1808 brieven van geïnteresseerde vrouwen..

Tom is inmiddels al lange tijd gelukkig met Marieke. Samen verwachten ze in het voorjaar hun eerste kindje.

Advertentie

Maar boer Tom zou zomaar binnenkort weer op televisie kunnen verschijnen. Of nou ja, volgend seizoen dan. Want schuilt er nou een goede thuisbakker in hem? Van Boer zoekt Vrouw naar Heel Holland Bakt… Dat lijkt ons wel wat!

Trots laat Tom zien hoe hij een appeltaart heeft gebakken:

De boer heeft erg veel zin om vader te worden. “Ik zie het kindje al rondhuppen in en rondom het huis. Het is een mooie plek waar we wonen. Hier in het weiland en op het erf zie ik het kindje al op een traptrekkertje rondrijden. Laat maar komen hoor, die kleine. Ik heb er echt heel veel zin in!”, zei hij eerder tegen de KRO-NCRV.

Tom en Marieke:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: Instagram