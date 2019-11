Liefdesnieuws: boer Wilfred uit 'Boer zoekt vrouw' is getrouwd

Herinner je het je nog? In het ‘Boer zoekt vrouw’ seizoen van 2018 ontving de gezellige boer Wilfred niet genoeg brieven om gefilmd te worden in de opvolgende afleveringen. Maar in de reünie-uitzending had hij heugelijk nieuws: hij was aan het daten met de charmante Doreen.

En daar is het niet bij gebleven. Op 28 september zijn de twee tortelduifjes getrouwd! Dat bewijst maar weer dat het aantal brieven helemaal niks uitmaakt om de liefde te vinden.

Verlate brief

Na de brievenuitzending waarin Wilfred uiteindelijk 4 dates had, besloot Doreen alsnog een brief te schrijven. Met succes, want op de website van het programma staat dat er een grote verrassingsbruiloft heeft plaatsgevonden. Vrienden en familie van het stal dachten naar een ‘hokfeest’ te gaan. Eenmaal op de locatie kondigde Yvon Jaspers middels een videoboodschap de bruiloft aan; de 120 gasten stonden perplex.

Spijkerbroek op een bruiloft

Wilfred vertelt achteraf aan de programmamakers: “Dat moment vond ik echt supervet! Iedereen was in shock en je zag dat ze even moesten schakelen. Want wanneer sta je nu in spijkerbroek op een bruiloft?!” Tussen het melkvee en de houtsnippers werd het huwelijk voltrokken, terwijl de gasten zittend op hooibalen toekeken.”Ik in een nette blouse, en Doreen in een mooie blauwe jurk. Ik vond dat prachtig.”

Dat geheimhouden vond de middels getrouwde boer trouwens niet zo moeilijk meer: “Dat heb ik wel geleerd van Boer zoekt vrouw, dat stiekeme, haha!”

