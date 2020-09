Boer Willem oogst opnieuw lof in ‘Onze boerderij’: “Liefde voor het boerenleven zoals het hoort”

Van stikstofproblemen en milieu-eisen tot kritiek op hoeveel vee er op het land gehouden mag worden. De toekomst van veel boeren is ongewis. Yvon Jaspers laat in Onze boerderij zien dat het boerenleven niet altijd zo romantisch is als dat het lijkt.

Eindeloze wetten en regels die steeds veranderen zorgen voor schrijnende situaties op het boerenerf, en dat raakt de kijkers diep in het hart.

Boer Willem

Zo bezoekt Yvon onder meer in het programma niemand minder dan melkveehouder Willem, bekend uit het laatste seizoen van ‘Boer zoekt vrouw’. Hij vertelt Yvon over de weidevogel en de lastige spagaat waarin hij verkeert. Ondanks dat Willem voor de tweede keer in een NPO-programma verschijnt; allures heeft de vriendelijke boer niet. Bekend worden hoefde eigenlijk helemaal niet zo nodig. “Omdat ik in de webserie [Boer zoekt vrouw] zat, valt dat gelukkig mee.” Over deelname aan ‘Onze boerderij’ hoefde hij echter niet na te denken. “Over mijn werk praat ik makkelijker dan over romantiek”, lacht hij.

En dát is te merken. Hij wil zo goed mogelijk zorgen voor zijn dieren en het stuk land dat hij erfde van zijn vader om het hopelijk ook weer door te geven aan een nieuwe generatie. Hij vertelt Yvon Jaspers over zijn liefde voor de grutto en over het lastige dilemma waarin hij zit: het liefst zou hij nog veel meer doen om de weidevogels en andere dieren in zijn land ruimte te geven, maar zo lang hij niet boven de kostprijs betaald krijgt, is dat voor hem niet haalbaar.

Twitterend Nederland gaat ondertussen los over boer Willem. Naast het feit dat ze wederom vol lof over de melkveehouder praten (uitspraken als: “Als je genoeg hebt, waarom zou je dan uitbreiden?”, wordt hij ‘de boerenversie van Freek Vonk’ genoemd: volledig ondergedompeld in het boerenleven praat hij over iedere beweging die hij ziet in de natuur. “Op dit moment zie ik alleen scholeksters en kieviten op het land. Maar ook van hun geluid word ik heel blij”, zegt hij in het programma.

Mooie uitspraak van Willem waar ik me in vinden kan ” als je genoeg hebt, waarom zou je dan uitbreiden? ” #onzeboerderij pic.twitter.com/zdTof6xzh7 — Gerrit Wermink (@gerritwermink) September 6, 2020

#willem, wat een mooie eerlijke man met een prachtige boerderij.

Velen zouden ook graag zo’n bedrijf willen hebben maar het is ontzettend arbeidsintensief en kan er niet eens z’n inkomen uithalen

Moet hij ook nog buitenshuis werken… waar ging het mis!#triest #onzeboerderij pic.twitter.com/L8CD2dEtJU — jose veelers 🐐🐐 (@melkgeiten) September 7, 2020

Laat #boerwillem van #bzv en #onzeboerderij ambassadeur voor de boeren zijn! Zijn liefde voor het boerenleven is zoals het moet zijn. — Anne-karien (@akbest67) September 6, 2020

Einde agrarische carrière

Naast de lach die op het gezicht verschijnt door boer Willem, laten kijkers online weten geëmotioneerd te worden wanneer de familie Harkink in beeld komt. De familie boert al generaties lang in de Achterhoek. Nu de overheid als doelstelling heeft om alle melkveehouders grondgebonden te laten werken, lijkt er voor hen geen mogelijkheid meer om het bedrijf voort te zetten op deze plek. Met kinderen die staan te popelen om boer te worden is dit duidelijk een pijnlijk proces.

Aaawh ik zit hier met m’n zusje zo hard mee te leven met boer Ronald en z’n dochter.

Prachtige stal, gezin met passie voor t vak en toch je koeien op moeten laden. Dan breekt je boerenhart even. #onzeboerderij — Lydia van Rooijen 🐄 (@Lydienee) September 6, 2020

Zo die komt binnen! #onzeboerderij en zo zijn er veel boeren die afscheid moeten nemen van hun dieren, hun passie, hun levenswerk. Het is triest. De boeren zorgen voor ons eten en in Nl is dat van hoge kwaliteit. Dat laten we los. — Duk🌹🕯️🙏 (@dukkie6) September 6, 2020

#Onzeboerderij

De aftrap van het programma lijkt succesvol te zijn verlopen: maar liefst 1,2 miljoen mensen leefden mee met de problemen in de agrarische sector (én staken een loftrompet uit voor boer Willem). De tweede aflevering is opnieuw op zondagavond te zien, waarin Yvon in alle vroegte mee op pad gaat om het boerenleven écht te ontdekken. Heb je de eerste aflevering nog niet gezien? Je kunt het programma online terugkijken.

Ik blijf het maar herhalen: #onzeboerderij geeft een prachtig inzicht over de strijd tegen overheid, visie op natuur die van alle kanten belicht wordt en welke passie er bij komt kijken. Groetjes van een kantoorpik met agrarische interesse. — Luuk Korhorn (@TammoKorhorn) September 6, 2020

Eerder reisde Yvon Jaspers niet door Nederland, maar door Scandinavië met haar eigen gezin, want: er moest een kookboek gemaakt worden. En dat is heus leuk, maar het vereist óók veel inspanning:

