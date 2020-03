Het nieuwe seizoen van Boer zoekt vrouw is van start gegaan. De boeren die voldoende brieven kregen en dus op televisie te zien zijn, zijn inmiddels bekend. De speeddates zitten erop, maar toch wordt er één iemand gemist.

De kijkers zijn het er namelijk volmondig over eens: boer Willem had mee moeten doen aan het geliefde datingprogramma.

De boeren die de meeste brieven kregen en dus hun potentiële geliefdes mogen ontvangen, zijn dit seizoen: boer Jan, Geert Jan, Geert, Bastiaan en boerin Annemiek. Daarmee laten ze de andere kanshebbers achter zich, waaronder ook boer Willem. En dat wordt door vele kijkers van het programma erg jammer gevonden.

Boer Willem

De 27-jarige Willem ontving maar 6 brieven, wat niet genoeg is om mee te doen aan afleveringen op televisie. De jonge melkveehouder wordt wel gevolgd in een serie op de website van het programma, met de andere boeren die te weinig brieven kregen. “Ik zoek een vrouw die niet dominant is, dat lijkt me een eigenschap die ik niet zie zitten”, laat hij weten. De man heeft echter maar weinig ervaring in de liefde. “Ik ben twee keer in mijn leven uit geweest met een vrouw en beide keren was de klik er niet.”

Fan van Willem

De kijkers zijn echter fan van de jonge boer, zo blijkt al snel op Twitter. Sommigen schrijven zelfs dat ze een complete serie over boer Willem wel zien zitten, wegens zijn ontwapenende karakter. Andere schrijven dat hij alsnog een plekje moet krijgen in het huidige seizoen van Boer zoekt vrouw.

Kunnen we een #boerwillem spin-off krijgen van #boerzoektvrouw aub? Onderschriften waren on point vanavond trouwens! pic.twitter.com/WQCRejj8k5 — Martin (@battage_) February 23, 2020

