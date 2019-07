Híer krijg je een voorproefje van het 11e 'Boer zoekt vrouw'-seizoen

Het duurt niet lang meer voor Yvon Jaspers terugkeert op de beeldbuis met het volgende seizoen van Boer zoekt vrouw. Nog voor het van start gaat, kun je dit jaar al kennismaken met de nieuwe boeren. En dat in de bioscoop!

Het is alweer het elfde jaar op rij dat de presentatrice de perfecte boerinnen voor de leukste vrijgezelle boeren van Nederland probeert te vinden.

Boer Zoekt Vrouw

Normaalgesproken worden de 10 deelnemende boeren van Boer zoekt vrouw pas in de eerste aflevering voorgesteld aan de kijkers thuis. In deze aflevering presenteren de boeren zich aan de kijkers, in de hoop mooie brieven van geïnteresseerde vrouwen te krijgen. Op deze aflevering zouden we eigenlijk nog best lang op moeten wachten, maar dit jaar wordt het anders aangepakt.

Sneak preview

Je hebt dit jaar namelijk voor het eerst kans om eerder een sneak preview te krijgen van de vrijgezelle boeren. In bioscoop Pathé te Ede kun je op zaterdag 31 augustus een eerste blik werpen op de potentiële deelnemers van het geliefde datingprogramma. Kaartjes zijn nog betaalbaar ook en kosten slechts €7,95. Geïnteresseerd? Dan kun je hier je tickets bemachtigen.

Bron: KRO NCRV. Beeld: ANP