Smullen! Alle seizoenen van 'Boer zoekt vrouw' kun je nu online terugkijken

Wil je opnieuw meegenomen worden in het liefdesavontuur van boerin Agnes (uit het seizoen van 2007), boer Teus (2004) of boer Martijn (2006)? Goed nieuws. Alle seizoenen van Boer zoekt vrouw zijn nu online beschikbaar. Mooi weer of niet, het bingewatchen kan beginnen.

Het is maar liefst 16 jaar geleden dat ons Yvon voor het eerst in de bres sprong om de Nederlandse boeren aan de vrouw te krijgen. Wel zo leuk om nog eens te kijken hoe hun avontuur eraan toeging.

Alle seizoenen van Boer zoekt vrouw terugkijken