BZV-boerin Annemiek en Charlie uit elkaar

Droevig nieuws voor Boer zoekt vrouw-boerin Annemiek. Na een paar maanden hebben Charlie en zij hun relatie verbroken. Ze zegt dat ze te verschillend zijn.

Volgens Annemiek hebben de twee samen besloten hun relatie te beëindigen.

“Liefde het blijft lastig!” schrijft de boerin op Instagram. “Na een aantal mooie maanden hebben Charlie en ik samen besloten om uit elkaar te gaan.”

Ze plaatst haar bericht met een foto van een koeienhuid, in de vorm van een hart. Charlie en Annemiek gaan op een goede manier uit elkaar, schrijft ze. “Vanuit liefde en wederzijds respect is de conclusie dat we te verschillend zijn om een relatie te laten slagen en gaan wij als vrienden uit elkaar.”

Samen naar Portugal

Annemiek en Charlie ontmoetten elkaar niet tijdens de opnames, maar daarna, via Instagram. “Ik zag zijn foto en dacht: wow, wie ben jij dan?” vertelde Annemiek eerder in gesprek met Yvon Jaspers. “Sindsdien zijn we in gesprek geraakt en niet meer gestopt.”

Onlangs was het stel nog samen op vakantie in Portugal. Charlie postte een week geleden nog gezellige foto’s van het stel. “Vorige week waren we nog samen op Madeira. Weer even wennen in de regen van Nederland”, schreef hij erbij. Annemiek reageerde onder de post dat het een vakantie was om nooit te vergeten.

Bron: Instagram. Beeld: Kro-Ncrv