Libelle’s Elselien blogt over ‘Boer zoekt vrouw’. Ze adviseert wauw-factor-Geert om rustig te blijven en telde de vrouwen van Willem.

Aflevering 2: De brieven.

Advertentie

Wie kent het niet: iemand zegt dat je zo’n leuke jurk aan hebt en jij roept meteen dat het een uitverkoopje was. Een compliment krijgen is leuk, maar het is niet altijd makkelijk om ze in ontvangst te nemen. Helemaal niet wanneer het jaren geleden is en ze nu onder toeziend oog van 2,8 miljoen kijkers aan je worden voorgedragen door Ons Yvon.

Johan (53), melkveehouder

Okééééé, was het enige dat de lieve melkveehouder nog uit kon brengen nadat hij door zijn 14 briefschrijfsters werd overladen met liefdesverklaringen. Ik begrijp de Noord-Hollander wel: je hoort jarenlang alleen het geblaf van je hond en het gepruttel van je frituur en dan komt Ons Yvon je opeens vertellen dat je ‘VOOR EEN MAN een mooi en fijn gezicht hebt’. Johan had dat nog nooit gehoord, maar het zou kunnen. Oké? OKÉ! Iemand nog een frikandel?

Frans (51), melkveehouder

Over oké gesproken: homoboer Frans vond het ‘oké’ dat hij niet genoeg liefdesbrieven had gekregen om te logeren. IK VIND DAT HELEMAAL NIET OKÉ, maar gelukkig klopten alle briefschrijvers op de deur van de boerderij en werd ons de speeddate nog gegund. De Friese Frans was even flebbergasted, want hij had nog nooit zoveel homoseksuele mannen in één ruimte gezien. Laat staan dat-ie bedacht had dat ze ook nog eens verliefd konden worden op elkaar.

Geert (51), akkerbouwer

Het zijn roerige tijden in het leven van de Noord-Brabander: eerst erfde hij een boerderij en nu blijken er ook nog eens 79 vrouwen te bestaan die wel in zijn museum willen wonen. Maar wie van hen heeft de WAUW-factor? Ons Yvon dacht deze kwaliteit ín de brieven te vinden, maar de akkerbouwer luisterde al lang niet meer. Hij was efkes ploatjes an ’t kieke. Vriend Pierre gaf de Noord-Brabander nog het advies om een dame te kiezen die wel een beetje koppie-koppie is, maar de boer lijkt vooral op zoek naar móóie koppies om mee te flirten. Ik kan ook niet wachten op de WAUW-audities van volgende week, maar probeer rustig te blijven Geert! Voor je het weet eindig je met een bijnaam als die van je Groningse naamgenoot uit seizoen 2014/2015.

Bastiaan (35), akkerbouwer

In het bedrijfsleven voelde de Zeeuw zich een totale misfit, maar als casanova is de boer een vis in het water. Uit de 167 aanmeldingen koos de akkerbouwer – vanzelfsprekend – de mooiste, liefste, leukste en slimste dames, maar Ons Yvon had haar twijfels over de werkwijze van de krullenbol. Ze dacht: als zelfs de marine liever in Gelderland zit dan aan de Zeeuwse kust, hoe moet het dan met al die vrolijke, wereldwijze vrouwen die de akkerboer schreven? Bastiaan vond het geneuzel. Hij gaat toch niet op safe spelen? HEEL GOED BAS! Nu maar hopen dat briefschrijfster Andrea niet op de ja-stapel is beland. Want iemand die vindt dat ze er in haar studie, werk én haar vriendengroep niet bij hoort, dat wordt gegarandeerd drama tijdens de logeerweek.

John (39), melkveehouder

Na 10 jaar lang op talloze datingsites te hebben rondgezworven, dacht de melkveehouder/accountant dat zijn kansen in de liefde wel verkeken waren. De Fries had zich er stiekem al bij neergelegd dat hij de rest van zijn leven in z’n Remi op de boerderie zou doorbrengen, maar dat viel mee: 24 vrouwen zien een bestaan met de verlegen boer wel zitten. Ons Yvon dacht dat de lieverd behoefte had aan verse groente, maar geloof me: in zo’n tafeltje dekje-maaltijd zit alles wat een mens nodig heeft. Waar ze John écht mee kan helpen is advies in de liefde. Want als de lieverd nog één keer niets meer hoort na een afspraakje is zijn hart niet meer te lijmen.

Annemiek (25), veehouder en akkerbouwer

Het moge geen verrassing zijn: de dyslectische schone maakte indruk. Het record van boer Tom is nog altijd niet verbroken, maar er zijn toch 633(!) mannen die in zijn voor een romance met de boerin. 100 punten voor de man die met de nodige zelfspot een remake maakte van de boerinnenkalender én applaus voor Annemiek die daar de humor wel van inziet. Helaas haalde de komiek de eindstreep niet, want er waren ook heren die complete liefdesliedjes voor hun muze componeerden. De boerin, die naast sexy naaldhakken ook zonder gene koeiensloffen draagt, zag na een nachtje doorhalen een patroon: een boer wil ze absoluut niet, wél een zorgzame man. Zou paardenpassie-Erik een kans maken? Ons Yvon merkte fijntjes dat de ruiter op een zorgboerderij werkt, maar dan ben je volgens de Drentse geen échte boer. Laat het de man hieronder niet horen…

Jan (35), zorgboerderij

Waar Jan op hoopte? Hij ging even heel eerlijk zijn: veel brieven van leuke vrouwen, maar net niet genoeg om te moeten logeren. De Noord-Hollander maakte zich daarover totaal geen zorgen: hoeveel vrouwen wilden er nou samenzijn met een alleenstaande vader met een zorgboerderij? Nou… 63 om precies te zijn. Ja, ja, ja… De lieverd was er effe stil van en vond ze eigenlijk allemaal wel leuk. Ik hoop maar dat een week genoeg is om van de schok te bekomen.

Ronald (37), melkveehouder

Het leven zat ik-ben-de-knapste-niet-Ronald tot dusver niet mee: hij zit ’s avonds alleen op zijn lelijke bank terwijl zijn kameraden er met alle vrouwen vandoor gingen. Om dat risico alvast uit te sluiten, vroeg hij een vriendin om te helpen met het lezen van de 28 liefdesbrieven. De Gelderlander kon het niet geloven: er bestaan vrouwen die hém een héél mooi mens vinden. Daar was Ronald blij mee, ook als ze niet op Doutzen Kroes lijken. Ons Yvon spoorde de melkveehouder aan om meteen een afspraakje te plannen. Maar of die date er ooit zal komen… Tip voor Ronald: als je voor je tachtigste nog een vrouw wilt, kan je ze beter niet uitnodigen om samen de Elfstedentocht te rijden.

Willem (26), melkveehouder

Ik heb in alle BZV-seizoenen nog nooit iemand zó zien stralen als Willem. “Er zijn er zes binnengekomen ma”, riep de trotse boer. Moeder vond het mooi, Willem poetste zijn tanden en complimenteerde de dames met hun mooie brieven. Dat er eentje onleesbaar was, vond hij ook niet erg. Maar eh, Yvon? Willem was vast ‘te proper’ om het te vragen, maar ik telde slechts 5 vrouwen rond de appeltaart… Waar is nummer 6?!

Geert Jan (61), paardenfokker

De paardenfokker/patatbakker hield het niet meer. SCHIET OP YVON!! HOEVEEL BRIEVEN HEB JE IN DIE TAS?!!??!!?!!? De verbazing op het gezicht van de Noord-Hollander was groot toen bleek dat hij de luchtbedden op mag blazen. Zijn zoon was blij dat er een vrouw had geschreven die friet lust en schrok zich een hoedje dat de ‘chick’ van 60 die zich bevallig op de bank drapeerde ook zomaar zijn nieuwe stiefmoeder zou kunnen worden. En Geertjan? Die was tot tranen geroerd dat hij – op zijn leeftijd – nog harten kon doen overslaan. “Dat vind ik heel mooi.” En zo is het, Geert. Laat het avontuur maar beginnen!

Libelle’s Elselien (29) dwingt haar vriend ‘Boer zoekt vrouw’ te kijken. Er hingen vroeger paardenposters op haar kamer, maar ze verwijderde die resoluut toen ze werd gebeten door een pony.

Beeld: KRO-NCRV.