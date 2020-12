Boer Zoekt Vrouw-blog: hoe Bastiaans roze wolk een donderbui werd

Libelle’s Elselien blogt over Boer zoekt Vrouw. Ze zegt niet graag ‘ik zei het toch’, maar kan het toch niet laten.

Aflevering: De kerstspecial.

Bij gebrek aan een nieuw seizoen vol postzakken, tenenkrommende speeddates, stamppot en algemeen ongemak, werden de boeren van 2019 door Ons Yvon uitgenodigd voor een kerstdiner op afstand. Want hoe was het de mannen en kalenderbabe Annemiek vergaan in dit coronajaar? Na een gezellige dosis kerstboom-schaamte – “Moet die boom ZEVEN JAAR groeien voor die paar weken bij mij thuis?” – gingen we van start.

Annemiek (26), veehouder en akkerbouwer

De kalenderbabe blikte boven een pan groentesoep met Ons Yvon terug op een bewogen jaar. Na de traumatische logeerweek met torso-Steven, Jelte de Fries en (haar échte ware liefde) ruiter-Erik volgde nog een halfslachtige poging van Ons Yvon om haar aan een studerende vrachtwagenchauffeur te koppelen. Daarna kwam – buiten het zicht van de BZV-camera’s – Charlie, die Miss Juni tijdens toer de boer tegen het lijf liep. Maar ook met hem was het vlammetje na een paar maanden gedoofd. De Drentse schone vindt het allemaal wel best. Liever gelukkig alleen dan… juist! Bovendien heeft ze steun aan haar vrijgezellen-boerenclub, waar onderstaande boer zich helaas ook bij kan aansluiten.

Bastiaan (36), akkerbouwer

Ik ben dus helemaal niet iemand die graag z’n gelijk wil halen, maar eh… IK ZEI HET TOCH!! Ook Ons Yvon had de Zeeuw eindeloos gewaarschuwd voor Ik kom net uit LA-Milou: je kunt het meisje wel uit LA halen, maar LA niet uit het meisje. De roze wolk was weggetrokken en er was grijze zeikregen voor in de plaats gekomen. Ruzie over de inrichting, Milou die zich de pleuris verveelde in #$%$#$% Middelburg, een symbolische scheve piek: Yvon was getuige van de laatste stuiptrekkingen van een verloren liefde. De krullenbol oreerde bij de haard nog iets over door elkaars bril kijken en dat je er dan wel uit kwam, maar Milou miste een bijkeuken en zag een boer die het amper kon opbrengen om zijn vieze overall in de gang uit te trekken.

Geert (52), akkerbouwer

NONDEPINNEKES! Vergeleken met Geile Geert 2.0 is Ivo Niehe een onzeker mannetje. Wat de Brabander dacht toen hij zichzelf op tv terugzag met verleidster-Vera en Angela met de leren broek? “DAT HEB JE GOED GEDAAN!”. Dat het Geert-de-Grote niet gelukt was om een vrouw te vinden lag uiteraard niet aan hem, maar aan de vrouwen die hij had gekozen. Minder ploatjes kieke en wat beter zijn huiswerk doen, zo zou hij het de volgende keer aanpakken. Maar als de botste – nee, DUIDELIJKSTE – boer in de geschiedenis nog een keer meedoet, zal zijn postzak een stuk leger zijn…

Jan (36), zorgboerderij

De zorgboer had niet alleen een knoop in zijn zaakje, maar ook in zijn maag. Hij had corona-zorgen over zijn boerderij en hij werd gek van Nienke’s klapperende eierstokken die hem overal achtervolgden. In een opwelling zette de Noord-Hollander een punt achter het prille liefdesgeluk, maar zonder Nienke met de tropische oceaan-ogen was het ook wel weer érg stil op de boerderie. Er kwam een goed gesprek waarin Jan voor de verandering eens niets op te biechten had, het bloemetjesbehang van de ex werd verwijderd en Nienke verhuisde naar de boerderij om er nooit meer weg te gaan. Eind goed al goed, al hoop ik dat Jan zich straks niet zo opgesloten voelt als de lockdown-kalkoen op de kersttafel.

Geert Jan (62), paardenfokker

Ik dacht even dat Frans Timmermans bij Ons Yvon naar binnen kwam lopen, maar onze favoriete paardenfokker/patatbakker bleek zichzelf in coronatijd een baard te hebben aangemeten. Staat je goed GJ! Nadat het collectieve trauma van de boer in het konijnenpak weer op ons netvlies werd gebrand, schoof de sentimentele Noord-Hollander aan de kersttafel om een update over zijn liefdesleven te geven. Hij had Karine verjaagd door nog stiekem met zijn tweede vrouw Jacq te bellen, en sindsdien was het stil op de boerderij. En van die zo gewenste harem was al helemaal geen sprake. GJ had er nog eens over nagedacht en wist nu hoe het kwam: op je zestigste heb je nou eenmaal een rugzak en hij heeft wel een hele grote. Wat de boer ook heeft, is een onverwoestbaar geloof in een happy end: volgend jaar is GJ niet meer alleen!

En de rest

Johan is helemaal in de gloria met zijn Marlies; Frans is ‘lekker alleen’; Johan van de frikandellen heeft geen vriendin maar wel een nieuwe hond; bankstel-Ronald heeft ein-de-lijk een vrouw gevonden die er niet met zijn vrienden vandoor gaat en Propere-Willem zag zijn Rieneke vertrekken, maar gaat wél een groot carrière als vlogger tegemoet.

Libelle’s Elselien (30) dwingt haar vriend Boer zoekt vrouw te kijken. Er hingen vroeger paardenposters op haar kamer, maar ze verwijderde die resoluut toen ze werd gebeten door een pony.

