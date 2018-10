Boer zoekt Vrouw-blog: hoe Jaap 'taal voor zijn emotie' vond

Libelle’s Elselien blogt over ‘Boer zoekt Vrouw’. Ze kreeg hartkloppingen van de blouse van Marnix en begrijpt best dat Marjan-met-een-J een beetje te veel was voor Jaap.

Aflevering 4: de dagdates

De zenuwslepende speeddates zijn achter de rug en nu is het tijd voor een stukje verdieping. Die vindt iedere boer op zijn eigen manier…

Jaap (50), bloemenkweker

Ben je EINDELIJK een dag vrij, mag je nog gaan snoeien. Toch was de bloemenkweker in z’n element tussen de druivenranken, tot mevrouw Tabak het vuur opende. “ROOK JIJ?!!?!” Ze ging ‘effe heel eerlijk zijn’, want een roker, die moest ze niet. “Ik ben gewoon een beetje direct”, besloot ze. Eh Marjan… dat vindt een man die al vijftig jaar zijn eigen gang gaat én al een moeder heeft dus EEN BEETJE VERVELEND. Maar goed, Jaap is de kwaadste niet, dus gaf hij de blondine (wier jurk van de speeddate nu dienst deed als tafelkleed) nog een kans om haar zachte kant te laten zien. Maar Marjan bleek een vrouw met een missie. Antwoorden wilde ze, en wel nu! TAAL VINDEN VOOR EMOTIE!!! Jaap dacht er nog eens even over na en vond nog voor het eten precies de juiste woorden voor zijn gevoel: “Het gaat ‘m niet worden”. Met wie dan wel? Marian-met-een-i natuurlijk!

Steffi (27), hengstenhouder

Ik hoop maar dat Steffi met het weekendje weg de verste, mooiste en meest tropische bestemming krijgt, want tot nu toe zijn haar dates behoorlijk low budget. De paardenfokker was amper bekomen van het kussentje in het gras en nu moest ze met haar lange mannen zien te overleven in het bos. Is dit Boer zoekt Vrouw of Expeditie Robinson? Het bouwen van een hut (met vloerverwarming) was geen probleem, maar toen ze hoorden wat er op het menu stond, begon de groep een beetje te morren. Brandnetels? Zevenblad? PISSEBEDDEN?! Geef Steffi maar een goede hamburger met een flinke dot mayo. Bij het kampvuur besloot de krullenbol voor de zekerheid toch nog even te checken of het écht geen grap was. Want het idee dat ze ‘allemaal een dag vrij pakken’ om met háár te zijn… Ondertussen zaten de heren smoorverliefd en stikzenuwachtig te wachten op het verlossende woord: wie mocht er logeren met kans op kortsluiting? Steffi is overduidelijk onder de indruk van de looks van Reiziger Roel, maar het is maar de vraag of de beperkte tijd die hij heeft voldoende is om Humorvolle Harrold te verslaan…

Wim (28), akkerbouwer

Het had weinig gescheeld of Wim ging er met de poepende zeeleeuw vandoor, maar besloot toch maar met zijn vrouwen op de boot te stappen. We weten nu ook waarom de stotterende knapperd nog niet aan de vrouw is: hij heeft in de kroeg alleen oog voor zijn vrienden. AARDE AAN WIM! Je kunt wel een leuke bos krullen hebben, maar je trekt de vrouwtjes niet uit de klei hè. Tip voor de akkerbouwer: je kunt het al wel ‘een heel klein beetje warm’ krijgen, je moet nog wel even flink oefenen met flirten. En hou ‘voor-mij-links’-Marlies tijdens de logeerweek goed in de gaten: voor je het weet is je kat spoorloos…

Michelle (29), champignonkweekster

Ik snap het best hoor, Michelle. Ik weet ook nooit wat ik voor een man moet kopen, maar een steen was toch wel een van mijn laatste keuzes geweest. De mannen deden hun uiterste best om enthousiast over te komen. “Bijzonder”, besloot Maarten. “Ook zo vierkant”, vond Stefan. “Dat ziet er glinsterig uit”, concludeerde Zeno. Na de picknick zweefden de heren door naar de volgende activiteit: paardenspiegelen. Ruud verleidde het beest met een hand brokken, maar Maarten had volgens Anki van Grunsven ‘heel mooi contact met de pony’. De heren moesten na deze bijzondere ochtend even controleren of ze hun ballen nog hadden, maar mochten daarna godzijdank op een quad door een weiland scheuren. De champignonkweekster voelde ondertussen wat voor vlees ze (letterlijk) in de kuip had en koos voor Zeno, Ruud en Maarten-met-de-mooie-ogen. Nu hopen dat er ook een ‘heel mooi contact’ ontstaat met de Brabantse.

Marnix (40), vlees- en paardenfokker

Ik had al hartkloppingen door Marnix’ blouse (dacht hij dat Ons Yvon een beachparty had georganiseerd?) toen de ponyfokker de volgende bom dropte: zonder een greintje zelfspot deelde hij mee dat hij op zoek was naar DE VROUWELIJKE VERSIE VAN ZICHZELF. De Noord-Hollander was even vergeten dat hij vorige week iedere kandidate die ook maar een béétje tegengas gaf, zonder pardon elimineerde. Sylvia vroeg zich tijdens de barbecue af waarom het helemaal niet over háár ging. Daar kunnen we kort over zijn: omdat het Marnix helemaal níets interesseert. Sorry Syl. Ook Joany bleek alles behalve de vrouwelijke equivalent van de vleesfokker. Ze had alles in de strijd willen gooien, maar kwam boven de kipspiesen niet verder dan “doe je dit vaker?”. Of de brunette nog een kans krijgt? NEE! Uitleg? NEE! Of het met Janneke, Willemijn en Bertine wel wat gaat worden? De stierenvechter (die dol blijkt op sperziebonen uit de magnetron) moet ‘the possibilty nog even aanstippen’ want het moet natuurlijk wel ‘een plekkie wezen in de kamer van je hart’. Eh, juist ja. Succes daarmee!

Libelle's Elselien (28) groeide op op een boerderij zonder dieren, kijkt liever naar Ik Vertrek en BzV dan naar Netflix en heeft een hekel aan paarden en nepnagels.

