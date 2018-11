Boer zoekt Vrouw-blog: hoe Wims vrouw op de vlucht sloeg

Libelle’s Elselien blogt over Boer zoekt Vrouw. Jaap krijgt een standje en ze weet wel wat Michelle stiekem nog belangrijker vindt dan een ‘energetisch lichaam’.

Aflevering 9: logeren.

Steffi (27), hengstenhouder

Onze Stef kwam zichzelf de héle dag tegen. Humorvolle-Harrold en reiziger-Roel waren er ook en kregen als vanouds evenveel aandacht van de paardenfokster. De vrachtwagenchauffeur beloofde alvast om voor de krullenbol te koken als zij ’s ochtends zijn boterhammen zou smeren, maar we weten allemaal dat de grapjas zijn eigen broodtrommel moet blijven vullen. Er is misschien wel een plaatsje voor hem in het plaatselijke zangkoor, het plekje in het hart van de boerin is al vergeven. Harrold knuffelde bij gebrek aan beter met keffertje Marie en Roel verzorgde het laatste avondmaal. En Stef? Die nam bij het knapperende haardvuur een hap van Roels tiramisu en besloot in stilte wie er met de vlam in de pijp naar huis gaat.

Jaap (50), bloemenkweker

Onze favoriete bloemenboer zat in de penarie. Er zat een lek in zijn drainagesysteem en zijn jonge plantjes zijn kwetsbaar. De prille liefde ook en Jaaps dames wensten niet langer behandeld te worden als goedkope arbeidskrachten. Foei! AANDACHT WILDEN ZE! Marian-met-een-i vond het hoog tijd dat de ballen van de Noord-Hollander ‘naar voren komen’. Ze wilde duidelijkheid, maar ging zelf niets afdwingen. “Dat is zo niet Marian”, vond Marian. Naaktlopen is dat ook niet. Peet doet niets liever en dat doet dan weer iets met Jaap. Hij voelt zich tot haar lichamelijk het meest aangetrokken. Maar ook dat zegt weer niet alles, want volgens de SJJJARMING bloemenkweker moet het hele plaatje kloppen. Voorlopig heeft hij twee vlindertjes voor twee vrouwen en nog één nachtje om erover te slapen.

Marnix (40), vlees- en paardenfokker

“Wat een reet hè!” Jawel, de vrienden van de DIKBILCLUB waren op bezoek. Hartstikke fijn, want het werd de eigenwijze boer allemaal een tikkie te veel. Iets met gevoel en verstand. “Liefde is een raar ding”, besloot Marnix’ dikbil-kameraad toen de vleesfokker in tranen uitbarstte. Bertine was al die sociale druk ondertussen ook he-le-maal zat en toen ze de volgende ochtend ook nog moest dealen met Marnix’ kater, was de maat echt vol. Ook zij kon haar tranen niet bedwingen. “Dit ben ik ook soms.” Marnix reageerde in eerste instantie als een oelewapper (“En het zou niet gaan regenen vandaag”), maar kwam in de stal tot inkeer en pakte zijn logee eens even stevig beet. Janneke vond het allemaal maar ingewikkeld, maar fleurde enorm op toen ze Marnix in een benarde positie op een schaap zag liggen. Toen hij haar ook nog beloofde dat ze nooit meer koude voeten zou hebben, was ze om. En Marnix? Die vindt Janneke inmiddels iets meer dan ‘gewoon’. POEH HÉ!

Michelle (29), champignonkweekster

Het slaaptekort, de camera’s en twee mannen die je commando’s niet altijd direct opvolgen: onze Brabantse Bimbo was dóódop. Ruud krijgt blijkbaar niet genoeg te eten bij Michelle en stopte uit pure wanhoop maar een paar rauwe champignons naar binnen. Maar was hij ook hongerig naar háár, wilde de boerin weten. En ‘leuk’ was NIET het goede antwoord. Dat grassprietje is leuk en die stoel ook, maar de champignonkweekster wilde MÉÉR DAN LEUK. Ze wist het allemaal ook even niet meer en zocht naar antwoorden in haar doos met magische stenen. Nadat de energetische lichamen van de logees weer in balans waren, volgde de keuring van dat andere lichaam: de buitenkant. Conclusie: Ruud had de mooiste buik, Maarten de mooiste torso. Wie het ook wordt, als Ons Yvon de gelukkige maar niet met Michelle op kampeerweekend stuurt. De gedachte dat je met deze vrouw een tent op moet zetten…

Wim (28), akkerbouwer

Aaltje–Paula had haar wielrenfiets eigenlijk meegenomen om samen met de akkerbouwer romantische tochten door de polder te maken, maar Wim had geen lucht in zijn banden – terwijl de sfeer op de boerderij juist wél erg luchtig was gebleven. Tijdens een gesprekje naast Wims trekker kwam het hoge woord eruit: de blondine vond de hele logeerpartij een kwelling en wilde per direct naar huis. Paula verwoorde het goed, vond Wim. Hij zelf iets minder. “Respect. Heftig. Oké.” En toen kwam de conclusie: “Getsie”. WIM!!! Je had jezelf huilend in klei moeten storten, smekend om nog één laatste kans. Maar nee, Wim vond het GETSIE dat de vrouw van zijn dromen er de brui aan gaf. Of was dokter Marit (‘Leuk jurkje!’ ‘Heel vet!’) echt zijn nummer één geweest? Die arme Marit baalde ondertussen als een stekker. Zij had Wim óók willen dumpen, maar nu aaltje–Paula haar voor was kon ze het eigenlijk niet meer maken om vroegtijdig te vertrekken. Vind ik sympathiek. Nu moet ze er maar het beste van maken. Wim heeft Ons Yvon in ieder geval beloofd dat hij nu écht écht écht gaat flirten. En dat is al m-m-moeilijk genoeg. Getsie.

Libelle’s Elselien (28) groeide op op een boerderij zonder dieren, kijkt liever naar Ik Vertrek en BzV dan naar Netflix en heeft een hekel aan paarden en nepnagels.

Beeld: KRO-NCRV