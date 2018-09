Boer Zoekt Vrouw-blog: Jaap is een held en een tip voor ik-sta-in-de-fik-Stef

Libelle’s Elselien blogt over Boer Zoekt Vrouw. Ze is apetrots op Jaap en weet wat je in huis moet hebben om Marnix te verleiden.

Aflevering 3: de speeddates.

Ik vind dit altijd de meest intense aflevering van het seizoen. De trein, de vleeskeuring (wáárom ook de achterkant Yvon?!), het gekus en de cadeaus. Over dat laatste gesproken: de originaliteitsprijs gaat dit jaar naar het lichtgewicht welcome-hoefijzerbord voor Steffi.

Steffi (27), hengstenhouder

De onzekere paardenboerin ondervond gisteren (letterlijk) aan den lijve dat de NPO echt niet alleen maar op serieuze programma’s als Andere Tijden bezuinigt. Nondeju zeg! De andere boeren kregen een volledige treincoupé tot hun beschikking, maar die arme dit-wordt-trammelant-Stef moest haar dates ontvangen op een armetierig kussentje in het gras. Soepel konden we de afspraakjes niet noemen (“Vijf minuten is toch wel eh…”), maar de Brabantse krullenbol weet wél hoe je complimenten geeft. Tip voor ik-sta-in-de-fik-Stef: doseren kun je leren. Je kunt niet tegen AL JE AFSPRAAKJES zeggen dat ze de mooiste brief schreven, dat schept valse hoop. Ik hoop dat de NPO nog wel budget heeft voor een stukje nazorg voor mooiste-brief-én-mooiste-oranje-shirt-Peter.

Wim (28), akkerbouwer

Een wijze les voor alle toekomstige brievenschrijvers: nóóit overdrijven in je liefdesbrief/CV. Tjitske pochte in haar brief dat ze ook boerin is, maar tijdens de speeddate kwam de aap uit de mouw: DE BRUNETTE HAD GEWOON EEN STADSTUINTJE MET ROTTENDE SPERZIEBONEN! En dan ben je dus NIET door naar de volgende ronde. Verder was het ik-doe-graag-leuke-dingen-met-vriendinnen-gehalte van Wims dates vrij hoog, maar in-principe-ga-jij-nu-beginnen-met-vragen-stellen-Marit gooide het over een andere boeg. Ze nodigde de akkerbouwer uit om met zo’n Instagram-waardig Volkswagenbusjes door Europa te toeren. De vrolijke agrariër hielp zijn #wanderlust-date snel uit de droom: meer dan een ritje door de polder zit er met deze boer niet in. Nu maar hopen dat Marit daar genoegen mee neemt…

Michelle (29), champignonkweekster

We dachten dat de Brabantse Bimbo op zoek was naar diepgang en spiritualiteit, maar in de locomotief bleek de champignonkweekster een stuk minder kritisch dan we dachten. “Het is allemaal wel heel veel gedoe”, concludeerde ze. Als je mooie ogen hebt, van (stoere) dieren houdt en babi pangang je lievelingskostje is, ben je al snel door naar de volgende ronde (óók als je op je dertigste nog bij je moeder woont). Ons Yvon vond het allemaal wat te praktisch van de roodharige boerin en wilde er een therapiesessie tegenaan gooien, maar dat is helemaal niet nodig. Die zogenaamde diepgang komt later wel, in het hoekje van de hoekbank.

Jaap (50), bloemenkweker

Jaap weet: you never get a second eh… opinion for a first impression (x10). Het mag gezegd: de bloemenkweker was werkelijk tot in de puntjes voorbereid op zijn afspraakjes. Marjan-met-een-J vermoedt dat Yvon iets tussen zijn broodje heeft gestopt. Ik denk zelf dat hij ter voorbereiding een Amerikaanse zelfhulpvideo heeft bekeken. Hoe hij het ook gedaan heeft: het heeft ‘m geen windeieren gelegd. Jaap stelde zijn dates op hun gemak (‘ik ben tien keer zenuwachtiger dan jij’), was attent (‘nog gefeliciteerd met je verjaardag woensdag’) en wist de juiste vragen te stellen (‘wat is jouw kwetsbaarheid?’). In tien jaar BZV heb ik nog nóóit iemand zó zien genieten van zijn speeddates (of iemand zó zien schrikken dat ze door was. JE ZIT ERBIJ GABY, ECHT!).

Marnix (40), vlees- en paardenfokker

Jaap had zijn tips best even kunnen delen met Marnix, want zijn dates waren íets minder succesvol. “Dit is erger dan doodgaan”, concludeerde de norse paardenfokker tijdens de lunch. Niet omdat hij zenuwachtig was (dat woord komt in zijn woordenboek niet voor), maar omdat hij de hele dag zat opgesloten in die afschuwelijke locomotief met vrouwen die dachten dat Marnix een vrouw zoekt die óók eigenwijs is. Ik-heb-ook-een-mening-Maaike kon haar biezen pakken toen bleek dat ze niet altijd over te halen was en als-ik-iets-in-mijn-hoofd-heb-dan-heb-ik-het-niet-in-mijn-kont-Denise keerde ook huiswaarts met een bosje van de pomp. Wat dan wél de sleutel is naar het hart van deze stierenvechter? Een vrouw die haar mond houdt, een goed stuk (paarden)worst en een paar koude voeten om warm te wrijven. Laat die pantoffels maar thuis dames!

Libelle’s Elselien (28) groeide op op een boerderij zonder dieren, kijkt liever naar Ik Vertrek en BZV dan naar Netflix en heeft een hekel aan paarden en nepnagels.

PS. Lees ook de blog over aflevering 2: de brieven.

Beeld: KRO-NCRV.