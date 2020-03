'Boer zoekt vrouw'-blog: waarom zelfs Nienke zich zorgen maakt om boer Jan

Libelle’s Elselien blogt over Boer zoekt vrouw. Ze weet hoe je bij Annemiek als winnaar uit de bus kunt komen en is bang dat het op Geerts boerderie he-le-maal uit de hand gaat lopen.

Aflevering 5: logeren

Ons Yvon nam ons mee terug naar de tijd toen Corona nog gewoon een biertje was. Hoe de logeerweek eruit had gezien mét maatregelen van het RIVM? De boerin hieronder gaf alvast een voorproefje…

Annemiek (25), veehouder en akkerbouwer

De kalender-babe probeerde Ons Yvon en vooral zichzelf ervan te overtuigen dat die hele logeerpartij heus zin had, maar was eigenlijk het liefst op de bank blijven liggen. Torso-Steven wilde wel met haar onder het panterkleed, maar wist nog ‘niet precies’ wat de Drentse voor hem voelde. Tip voor Steven: draai dat maar om. PRECIES NIETS. De boerin wilde kriebels, maar kreeg DE KRIEBELS van haar mannen. Haar aanbidders bleven haar op de uiers kijken, maar ze was toch #$%$# geen moedereend die de hele dag gevolgd moest worden?

Ruiter-Erik gooide het bij gebrek aan chemie over een andere boeg en palmde zijn aanstaande schoonvader in met verhalen over embryo’s en ovulaties. Jelte, die eigenlijk was aangenomen om het gesprek gaande te houden, besloot ook een nieuwe koers te varen. “Liefde is meer dan een gespreksonderwerp”, besloot de Fries. Wat liefde is voor Annemiek, daar hebben we nog geen antwoord op. Maar ik weet wel hoe je de meeste kans maakt om door te gaan naar de volgende ronde: blijf gewoon in bed liggen.

Geert Jan (61), paardenfokker

GJ stond te stuiteren van opwinding. Eindelijk was het zo ver, EEN HAREM OP ZIJN BOERDERIE! De paardenfokker/patatbakker had letterlijk de slingers opgehangen en knutselde met klamme handjes een spandoek voor zijn vrouwen.

GJ was al dágen zichzelf niet. De Noord-Hollander had zijn 3 vrouwen nu nog helemaal voor zichzelf, maar vroeg of laat zou die vervelende Ons Yvon weer op de stoep staan en hem dwingen er eentje naar huis te sturen. MAAR WIE?! Jacq is warm en zorgzaam, net als Betty. Maar Karine heeft dat óók. GJ’s vrouwen hebben nog iets gemeen: ze waren al voor de koffie klaar met de flauwe grapjes van de nerveuze boer. Betty riep wel dat ‘een mens een mens moet blijven’, maar dat wil niet zeggen dat zij haar leven met dít mens wil delen. Wees vooral jezelf Geert, maar PROBEER RUSTIG TE BLIJVEN!!! Frietje, iemand?

Bastiaan (35), akkerbouwer

Bastiaans vrouwen waren van heinde en (minder) verre gekomen om bij de Zeeuwse casanova te logeren. Buurmeisje-Elise was op de fiets. ‘Dapper’, vond ik-kom-net-uit-LA-Milou die eigenlijk in Duitsland woont. De voortekenen waren veelbelovend: Bas had overalls laten maken en legde globetrotter Milou met geduld uit hoe je aardappels rooit. Maar toen gebeurde het ondenkbare: de bedrijfsleven-misfit verkoos een NETWERKBORREL boven een avond met 3 mooie vrouwen! “Ik kan wel hele dagen werken, maar het mooiste dat het leven te bieden heeft is een leuke vrouw in je leven”, oreerde de Zeeuw. Maar wat de akkerbouwer niet in de gaten had, was dat zijn vrouwen tijdens zijn die-moet-ik-even-nemen-telefoontje in gedachten hun koffers aan het pakken waren. Waar is Ons Yvon als je d’r nodig hebt?

Geert (51), akkerbouwer

Angela nam mijn oproep van vorige week serieus en trok haar hoge laarzen uit de kast voor de logeerweek. Maar verleidster-Vera was niet voor één gat te vangen. Zij was haar laarzen ‘vergeeeeeten’ en natúúrlijk moest jij-stuurt-me-nu-al-bij-Geert haar helpen met passen. Veers voeten bleken gekrompen en haar truitje ook. Ik-flirt-met-iedereen-Vera wilde alvast lepeltjelepeltje met Esther, maar die hield haar schoenen aan en wilde het ‘gewoon leuk’ hebben. Zij en Angela zijn van de harmonie, maar die was tussen de dames nog ver te zoeken. Ze hadden heus geen last van de vrouw die de NATURAL FLOW met haar geflirt met de rijke boer niet wilde verstoren, maar iets zegt met dat ze stiekem hopen dat het klooster van Geerts ouders een hele diepe, donkere kelder heeft…

Jan (35), zorgboerderij

Vorige week hielden Jans vrouwen hun adem al in bij zijn bekentenis dat hij als kersverse single regelmatig te diep in het glaasje keek. Deze week deed hij daar nog een grammetje bovenop: de Noord-Hollander blijkt niet vies van een pilletje en een snuifje op z’n tijd en dat wilde hij toch maar even gezegd hebben. Vliegschaamte-Froukje verslikte zich bijna in een hap pasta en ook stapelbed-Vera werd niet wild van de gedachte dat ze haar kroost op Hollands Hoop moest laten logeren. Nienke was #teamJan: zij vindt dat je harddrugs prima kunt vergelijken met een glas wijn en neemt het ervan als ze met haar vriendinnen op stap gaat. Toch meende ik zelfs bij de naïeve brunette iets van onrust te zien. Want als zijn illegale uitspattingen daadwerkelijk op één hand te tellen zijn, waarom is hij dan niet bereid dat op te geven voor de vrouw van zijn dromen?

Libelle’s Elselien (29) dwingt haar vriend Boer zoekt vrouw te kijken. Er hingen vroeger paardenposters op haar kamer, maar ze verwijderde die resoluut toen ze werd gebeten door een pony.

Beeld: KRO-NCRV.