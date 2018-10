Boer Zoekt Vrouw-blog: Janneke krijgt een eh... compliment van Marnix

Libelle’s Elselien blogt over ‘Boer Zoekt Vrouw’. Ze denkt dat Kevin iets anders op het gebakje voor Steffi had moeten schrijven en heeft een tip voor Ons Yvon.

Aflevering 7: logeren en kiezen.

Keuzes, keuzes, keuzes… Michelle, Steffi en Jaap moesten een logee naar huis sturen. En de boeren hebben overduidelijk geleerd van de tien voorgaande Boer Zoekt Vrouw-seizoenen, want voor het eerst in de geschiedenis wilde niemand zélf de boerderij verlaten. Er werden DRIE HARTEN gebroken in één aflevering. Ik hoop maar dat Ons Yvon tussen de bedrijven door tijd heeft voor de nodige nazorg.

Jaap (50), bloemenkweker

Marilyn voelde de bui al hangen en vroeg onze favoriete bloemenkweker om een evaluatiemomentje. Of er een klik was, wilde ze weten. Of op z’n minst iets van chemie. Volgens Jaap duurt dat bij hem over het algemeen wat langer (een jaar of vijftig om precies te zijn), maar wat de bloemenkweker éigenlijk bedoelde was dat hij met de zachtaardige brunette geen ‘toekomst voelt’. Hoewel Marilyn in de fantasieën van de Noord-Hollander in ieder geval niet achter het aanrecht maar in de SLAAPKAMER belandde, besloot Jaap de verpleegkundige naar huis te sturen. De Amsterdamse Petra wilde per direct KNUFFELEN, maar de lieve boer vond het ongehoord om te gaan zitten vozen terwijl Marilyn met Ons Yvon een potje zat te grienen in de logeerkamer. Marian-met-een-i vond het ook verdrietig voor haar logeergenoot, maar was ‘blij voor mij’. Met wie ze minder gelukkig is? PETRA!!! Het is ieder voor zich, besloot ze. Want de blondine heeft ook ‘ogen in haar hoofd’. GO MARIAN! Jaap is echter – aan het voorstukje van volgende week te zien – voorlopig nog blij met allebei…

Wim (28), akkerbouwer

De stotterende boer sloeg het advies van Ons Yvon niet in de wind en dook direct met zijn vrouwen én een fles wijn het graanveld in. Daar besloot hij dat de dames leuk zijn opgevallen. LEUKLEUK, eigenlijk. “LEUK om te horen”, vond aaltje-Paula. Dokter Marit vond het ook LEUK. Nu nog even leuk doorpakken en die uitstekende distels overlaten aan collega-boer Klaas, want Wims vrouwen zijn niet snel tevreden. Paula besloot bij gebrek aan interesse maar met Marit te flirten, maar de akkerbouwer greep net op tijd in met een verrassende oneliner: “Een beetje vreemd, maar wel lekker.” Goed zo Wim! Nu doorpakken en volgende week 1-op-1 een glaasje Rivella drinken met de meisjes. Je kunt het!

Steffi (27), hengstenhouder

Die arme Stef had van de zenuwen te veel koffie gezet, want WAT ZOU ONS PAPS ERVAN VINDEN?! ‘Aan de maat ligt het niet’, besloot hij. Is ook zo. Er volgde nog wat vaderlijk advies dat de KRO best even had mogen ondertitelen. Nou ja, als Stef het begrepen heeft is het goed. De boodschap van Kevin had ook ietsje duidelijker gekund. In plaats van ‘Kies met je hart’ had de lieverd beter ‘KIES KEVIN’ op het gebakje kunnen schrijven. Al was dat ook dweilen met de kraan open, want de paardenfokster laat zich niet omkopen met een stuk chocoladetaart. Steffi mag dan wel onzeker zijn, ze weet wél zeker dat ze geen KORTSLUITING krijgt van haar blonde logee. Van wie wel? De-leukste-thuis-Harrold kan niet wachten om een gat in het dak te springen, maar ik denk dat hij de nok niet gaat halen…

Michelle (29), champignonkweekster

Ons champignonnetje was haar mannen weer stevig aan het commanderen. Vindt ze leuk. Maarten vindt dat ook wel lekker. Wat hij ook fijn vindt? Zo min mogelijk nadenken (en zo traag mogelijk praten). Muurtje-Michelle besloot haar gedachten ook tijdelijk uit te schakelen en haar gevoel te laten spreken. Want haar verstand kon dan wel zeggen dat boerenzoon Zeno de mooiste auto en klompen had, haar gevoel zei dat-ie misschien toch een tikkie te soft was voor de Brabantse Bimbo. Terwijl keffertje Moos een dutje deed, werd Zeno’s hart gebroken. Of hij te lief was geweest, wilde hij nog weten. Of praatte hij misschien te veel? De champignonkweekster vond dat hij vooral moest blijven zoals hij is, dan kwam er vast een leuk meisje op zijn pad. Tip voor Ons Yvon: strik hem vast voor het nieuwe seizoen!

Marnix (40), vlees- en paardenfokker

De stierenvechter is praktisch van aard en doet alleen 1-op-1-tjes met twijfelgevallen. Na de therapeutische sessie met Willemijn was deze week Bertine aan de beurt. En hij vindt het allemaal wel effe wat, die dame die eerst op een tropisch eiland woonde en nu naar zijn boerderij wil verkassen. Wie moet hij wegsturen? Willemijn is lekker enthousiast, maar Bertine heeft ook zo haar kwaliteiten: ze doet niet zeer aan je ogen. Janneke is zonder het te weten al verzekerd van een finaleplaats. “Het is gewoon goed”, besloot de vleesfokker. Wat daarna volgde is wat we een Marnixaanse uitspraak noemen: “Gewoon goed is niet sexy, het is niet leuk, het is niet hip, het is niet geil. Het is eigenlijk niks. MAAR NIKS IS OOK IETS.” Nou Janneke, die kun je in je zak steken!

Libelle’s Elselien (28) groeide op op een boerderij zonder dieren, kijkt liever naar Ik Vertrek en BzV dan naar Netflix en heeft een hekel aan paarden en nepnagels.

