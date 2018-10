Boer Zoekt Vrouw-blog: hoe Marnix zich ontpopte tot amateurpsycholoog

Libelle’s Elselien blogt over ‘Boer Zoekt Vrouw’. Ze vindt dat Michelle te hard van stapel loopt en heeft een (aard)appeltje met Wim te schillen.

Aflevering 6: logeren deel 2.

De tijd begint te dringen voor de boeren en boerinnen. Wat voor vlees hebben ze in de kuip? Met wie klikt het wel en niet? Een kat in het nauw maakt soms rare sprongen. Of springt helemaal niet, zoals de boer hieronder.

Wim (28), akkerbouwer

Wims vrouwen snakten onverminderd naar aandacht, maar zijn plantjes snakten naar water. En op de trekker was maar plaats voor één vrouwspersoon, dus dat los je praktisch op met een potje kaarten. Aaltje-Paula – die aan haar trui te zien van plan was om minstens tot Kerst te blijven – begon nu toch te twijfelen of ze wel met de akkerbouwer onder de boom wílde eindigen. Niet als het voelt als Sinterklaas, besloot ze. Want tot nu toe was het lootjes trekken in plaats van liefde. IN HAAR ZIJ GEPRIKT WORDEN, dát is wat ze wil. Dokter Marit was ook niet blij, want iets van bevestiging (voor haar spierballen) zou toch fijn zijn. En boerendochter Marlies wilde KRIEBELS, maar kreeg krieltjes.

De guitige boer had wel weer genoeg geouwehoerd en besloot een stukje te gaan racen terwijl de dames mokkend aan de kant stonden. PRATEN wilden ze. Over GEVOELENS. Gelukkig kwam Ons Yvon opdraven voor het welkome stukje emotie. En Wim? Die was zich van geen kwaad bewust, óf hij zou zo de politiek in kunnen. ‘Gave sfeer’, besloot hij. Inderdaad ‘supergezellig’ Wim. Maar vergeet niet: jij mag misschien kiezen, maar de dames hebben óók een keuze. En het zou zomaar kunnen dat je dan straks weer alleen op je trekker zit.

Steffi (27), hengstenhouder

De STRIJD OM STEFFI ging onverminderd door, maar je kunt de boerin wel uit de onzekerheid halen – je haalt de onzekerheid niet uit de boerin (diep hè?). Steffi informeerde tijdens de borrel in haar eigen bar (pluspunt!) of de mannen wel aan de bel trekken als ze naar huis willen. De drie haantjes keken nog even hoopvol naar elkaar of iemand de handdoek in de ring zou gooien, maar helaas: de heren zaten bij het ochtendgloren gewoon weer aan de ontbijttafel met drie soorten hagelslag. Alhoewel… de-leukste-thuis-Harrold verraste vriend en vijand door doodleuk in zijn nest te blijven liggen. Kevin en Roel wreven al in hun handen, maar helaas: grandioos te laat komen is voor onze Stef geen punt als je een mooie blauwe trekker en klapperende oortjes hebt.

Roel herpakte zich en maakte in het stro duidelijk dat hij absoluut ‘een tandje terug zou doen’ als Stef officieel zijn meisje is. Want alleen verkering in de winter, dat ziet de Brabander niet zitten. Wie er volgende week naar huis gaat? De 25-jarige(!) Kevin komt nog niet helemaal uit de verf tussen zijn concurrenten, maar er kan nog van alles gebeuren. Het zou namelijk zomaar kunnen dat nóg iemand een vinger in de PAP heeft bij het kiezen van een liefje voor de hengstenhouder. Want wat vindt Ons Paps er eigenlijk allemaal van?

Michelle (29), champignonkweekster

Over langslapers gesproken: in de hoop Maartens ‘gezelligheidsniveau’ weer op pijl te krijgen, liet ook Michelle haar logee nog even liggen. Ook de andere leden van het tijdelijke huishouden bleken ’s ochtends niet bepaald een zonnetje. Kortom, het uitgelezen moment voor een nieuwe relatietest: het bouwpakket. De Brabants Bimbo wilde een hondenhok EN SNEL EEN BEETJE. Maar de heren hielden er hun eigen ‘mannenlogica’ op na en dreven de champignonkweekster tot wanhoop. ‘DIT SLAAT HELEMAAL NERGENS OP’, concludeerde ze. Toen keffertje Moos zich ook nog bijna vergreep aan haar nieuwe kippen was het drama compleet.

Gelukkig vergat de donkere schone niet waarom de heren hier eigenlijk zijn en ging voor een 1-op-1-tje met machinebouwer Ruud. Hij hielp Michelle met ‘het knuppelen van de tweede vlucht’, maar werd zelf mentaal geknuppeld door Michelle. Want de boerin wilde NU weten hoe hij het allemaal voor zich zag zo met zijn bedrijf in Zuid-Holland. Ruud wilde niet op de zaken vooruit lopen, maar daar had de boerin geen boodschap aan. Tip voor Michelle: iets minder gevoel en iets méér geduld a.u.b..

Jaap (50), bloemenkweker

De bloemenkweker was in zijn nopjes dat hij nu eens geen vliegtuigen, maar drie elektrische tandenborstels hoorde zoemen. En dan ook nog eens met z’n allen naar kantoor, in plaats van in je remi. De kijkers thuis leerden iets bijzonders over de Noord-Hollander: hij blijkt de enige man ter wereld die SNELLER praat omdat-ie nog niet helemaal wakker is. Aha.

Petra heeft een zwak voor werkende mannen en werd he-le-maal week toen ze haar Jaap mét bril (staat je goed!) door de bestellijsten zag gaan. Marilyn vond haar gastheer ‘een hele leuke man’. Marian-met-een-i fantaseerde in bed al over een lang en gelukkig leven met de boer, maar besefte maar al te goed dat het met een bosje afgebroken bouvardia’s zo voorbij kan zijn. Geen paniek Marian, jij hebt door het smeren van Jaaps bammetjes echt een sneetje voor.

Marnix (40), vlees- en paardenfokker

Marnix dacht na het ONVERGETELIJKE Western-momentje op de dijk dat de rupsen spontaan zouden ontpoppen tot vlinders, maar dat viel toch een tikkie tegen. Het was gezellig, maar toch ook wel ‘een beetje een kwelling’. Vooral het ontbijt was hard werken voor de stierenvechter. Janneke wilde koffie, Willemijn een eitje en Bertine was als de dood dat één van haar concurrentes met de boer op het aanrecht zou eindigen en ging ook snel nog even ‘lepeltjes halen’.

Willemijn ziet een leven op de boerderij wel zitten, maar het was Marnix opgevallen dat ‘die meid nog effetjes veel te veel met zichzelf zit te struggelen’. De amateurpsycholoog trapte gelijk een deur in: “Als je gelukkig wil worden dan moet je dat eerst met jezelluf zijn.” Dat de blondine zelf misschien wel weet hoe het met haar gaat, ging er bij de paardenfokker niet in. Bovendien heeft de eigenwijze boer al genoeg aan zichzelf. Willemijn deed nog een halfslachtige poging om haar galopperende droomman te veranderen. Want toch niet alles moet zoals jij dat wil? Eeeeeh, zeg niet dat hij je niet gewaarschuwd heeft. KOFFIE!

Libelle’s Elselien (28) groeide op op een boerderij zonder dieren, kijkt liever naar Ik Vertrek en BzV dan naar Netflix en heeft een hekel aan paarden en nepnagels.

Beeld: KRO-NCRV.

