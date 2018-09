Libelle’s Elselien blogt over Boer Zoekt Vrouw. Ze vermoedt dat Saskia’s postzak is zoekgeraakt én ze heeft een gouden tip voor boer Marnix.

Aflevering 2: de brieven.

Wim en Michelle waren druk met het uitzoeken van de vele brieven, maar Ons Yvon heeft ook héél veel post ontvangen. Een recordaantal van 635(!) boeren meldden zich bij de blonde cupido met de vraag of Yvon wil helpen in de zoektocht naar die ene ware liefde. En dan zijn er nog mensen die zich afvragen of Boer Zoekt Vrouw na tien seizoenen nog bestaansrecht heeft. Duuuussss.

Saskia (53), melkgeitenhouder

Ik ga zo even bellen met Post NL Utrecht of er heel toevallig een postzak is zoekgeraakt, want HOEZO KREEG SASKIA MAAR NEGEN BRIEVEN?! Vrijgezelle vijftigplus-mannen: waren de postzegels op? Deed de mail het niet? Gelukkig nam de zorgzame Sas het luchtig op en leek er zowaar ook nog wat leuks tussen te zitten. Anne, bedankt voor je brief! En die meneer-die-wel-even-zijn-snor-moet-afscheren-voor-de-eerste-date natuurlijk ook.

Wim (28), akkerbouwer

Eén van Wims (vele) aanbidders wordt blij van kleine dingen. Wim wordt vooral blij van klei. En van het feit dat hij die 333 liefdesbrieven eindelijk heeft doorgespit. Wim krijgt van mij de originaliteitsprijs voor zijn selectieprocedure. Populaire boeren maken meestal een selectie op basis van cupmaat of haarkleur, maar Wim creëerde stapeltjes per leeftijdscategorie: te jong (t/m 22), precies goed (23 t/m 30), oud (30 t/m 34) en STOKOUD (35+). Perfect systeem, want het leverde een mooie selectie op. Maar Wim, trap niet in de welbekende valkuil. Perfecte Paula heeft misschien iets met aaltjes, maar heeft Paula ook iets met jou?

Marnix (40), vlees- en paardenfokker

Over selectieprocedures gesproken, stierenvechter Marnix was vastbesloten om alle paardenmeisjes op de never-nooit-niet-stapel te leggen omdat je dan nooit op 1 staat en geen paardenbiefstukje kan verwachten. Toch eindigde de stronteigenwijze Noord-Hollander met ZEVEN paardenmeisjes. MARNIX WAT IS HIER GEBEURD?! Aan ons Yvon verklaarde hij dat het iets was met een ‘snaartje dat niet geraakt wordt’ en dat het ‘misschien wel zo moest zijn’. Toch weten we allemaal wat hier éigenlijk speelt: de voltallige ponyclub heeft een brief geschreven, maar de rest van vrouwelijk Nederland besloot na het horen van Marnix’ betoog over zijn ideale relatie – ‘Ik wil in 99 van de 100 gevallen mijn zin krijgen’ – om vooral NIET te schrijven. Tip voor de speeddates: trakteer de dames op een broodje paardenrookvlees. Wie weigert mag níet logeren, hebben we dat alvast opgelost.

Wilfred (39), melkveehouder met een houtsnipperbedrijf

Koeienboer Wilfred oogt misschien afwachtend, maar niets is minder waar. De Brabander gaat regelmatig op singlevakantie en doet in verre buitenlanden zijn best om vrouwen naar zijn erf te lokken. Dat het niet lukt om ze daar te houden doet ‘een beetje zeer, maar voor de rest gaat het wel goed’. Yvon had slechts zes brieven voor deze lieverd, maar verzachtte de pijn door hem meteen op speeddate te sturen. Alhoewel… ik-ben-bereid-om-mee-te-werken-Sabine zag het helemaal zitten met de boer, maar Wilfred wilde het even ‘neutraal’ laten. Dat is Brabants voor: IK VIND HET HELEMAAL NIETS. Daarna vond hij Laurette tussen zijn houtsnippers. Conclusie: ‘Lekker wezen kletsen’, maar er was geen ‘ping’. Gelukkig zijn er nog vier brieven over. Tip: sla de volgende keer eerst even een ouzootje achterover.

Jan (61), melkveehouder

‘Leef nu, het is al later dan je denkt’. En: ‘Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen’. De eigenzinnige Noord-Hollander wist zich lang te verschuilen achter zijn tegeltjeswijsheden, maar liet zijn masker vallen toen de brieven op tafel kwamen. Doorgaan met je leven, een nieuwe liefde: dit alles kwam nu wel héél dichtbij en dat was best even slikken voor de melkveehouder. Maar ik weet zeker dat Anita van boven met een grote glimlach naar dit lieflijke tafereel aan de keukentafel keek. Het is goed Jan, ga ervoor!

Michelle (29), champignonkweker

Een complimentje voor Michelle: waar de meeste boeren rustig in hun overall of fleecejack voor de camera verschijnen, had de donkere schone werk gemaakt van haar voorkomen. Zij en haar vriendinnen konden zo door naar de disco, maar tijd voor een borrel was er niet: er moesten 326(!) brieven gelezen worden. En dat leverde hartkloppingen op. Niet zozeer vanwege de ik-wil-wel-in-jouw-hoekbank-hoekje-avances, maar door de man die hoopte op te vallen met EEN ZINGENDE KAART. En toen kwam ook nog de geknutselde boot. Lief bedoeld, maar zeg nou zelf: de gedachte dat een wildvreemde met militaire precisie jouw hoofd heeft uitgeknipt is op zijn zachtst gezegd een béétje eng. Gelukkig stond Ons Yvon paraat voor een stukje professionele nazorg en hangt Michelle’s groene jurk al klaar. Nog een weekje alleen op je hoekbank Michelle, probeer rustig te blijven!

Jaap (50), bloemenkweker

Zelden heb ik iemand zó zien stralen bij het lezen van zijn liefdesbrieven. Het is de onzekere Jaap de afgelopen vijftig jaar niet gelukt om een vrouw aan de haak te slaan, maar deze optimist heeft naar eigen zeggen nog minstens een halve eeuw mét vrouw in het verschiet. Nog even voor Jaaps vader: VROUWEN, ja.

Rudie (33), melkveehouder

Ons Yvon had slechts negen brieven voor koekje-erbij-Rudie meegenomen. NEGEN! Zou de rest in die verloren postzak van Sas zitten? Godzijdank kwam droogkloot Rudie (‘Als de gebruiksaanwijzing er maar bij zit dan vind ik het wel goed’) tot een fijne ontdekking: HIJ HEEFT DAT HELE PROGRAMMA HELEMAAL NIET NODIG. Er blijkt een ware casanova in hem te schuilen die prima zelf een date kan regelen.

Steffi (27), hengstenhouder

Misschien kan Steffi bij Rudie op cursus, want deze Brabantse brunette kan wel een beetje zelfvertrouwen gebruiken. Die arme vrouw denkt nog steeds dat het allemaal één grote grap is en er straks niemand komt opdagen op de speeddate. Maar goed, dat zal wel loslopen als ze eenmaal ziet dat de heren het menen. Waar ik me wel zorgen over maak, is de baan van Steffi’s vriendin nadat haar op nationale televisie werd gevraagd om zich ziek te melden om brieven te komen lezen…

Remco (28), melkveehouder

Krullenbol Remco vormde het slotstuk van de avond. EN WAT VOOR ÉÉN! Ik maakte me al op voor een grande finale waarin de charmante Fries de brievenrecords van visboer Marc en tulpenboer Tom zou verpulveren, maar de grapjas bleek er sinds de eerste aflevering een razend druk sociaal leven op na te houden. Ons Yvon sprak van ‘intiem contact’ (er kijken kinderen!) met ‘behoorlijk wat van deze vrouwen’, maar liet ons verder in TOTALE VERBIJSTERING achter. Ik heb diepgravend onderzoek gedaan en hier volgt mijn reconstructie: Yvon tipte Remco om de dames eens aan te kijken in plaats van in het luchtledige te babbelen. Dat had op zijn tentfeest zo’n overweldigend succes op de vrouwtjes, dat deze kersverse casanova niet wist wat hem overkwam. En dan neem je het zekere voor het onzekere, dus werden er alvast wat dames ‘gereserveerd’. Tegen de regels, concludeerde een teleurgestelde Yvon. Maar iemand die al tien seizoenen boeren aan de vrouw/man helpt, had dit eigenlijk moeten weten: in de liefde zijn geen regels.

Libelle’s Elselien (28) dwingt haar vriend Boer Zoekt Vrouw te kijken. Er hingen vroeger paardenposters op haar kamer, maar ze verwijderde die resoluut toen ze werd gebeten door een pony.

Beeld: KRO-NCRV.