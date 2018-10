Boer zoekt Vrouw-fans vinden dat Michelle voor déze man moet kiezen

Aanstaande zaterdag maken weer drie boeren in Boer zoekt Vrouw een keuze. Steffi, Michelle en Jaap moeten na boer Wim ook iemand naar huis sturen. De fans van het programma denken al zeker te weten met wie boerin Michelle eindigt.

Op Facebook vroeg het programma aan de fans om onder een video te reageren op de vraag: “Zie jij de liefde al opbloeien tussen Michelle en haar mannen? Schiet als een ware cupido je liefdespijlen af op Maarten, Zeno of Ruud?” Een halfuur lang konden de kijkers stemmen en uiteindelijk was het Maarten die er met een groot aantal stemmen met de winst vandoor ging. Ruud en Zeno komen volgens de kijkers niet eens in de buurt, maar hebben zij gelijk? We zullen het zondag zien.

Beeld: KRO-NCRV/Linelle Deunk.