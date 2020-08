‘Boer zoekt vrouw’-koppel Jan en Nienke uit elkaar om déze reden

Het is over met de liefde voor het Boer zoekt vrouw-koppel Jan en Nienke. Zij werden hoteldebotel verliefd op elkaar tijdens hun deelname aan het laatste seizoen, maar de vlam tussen de twee is inmiddels gedoofd.

De zorgboer en Nienke hebben aan Kro-ncrv laten weten dat ze hun relatie helaas hebben beëindigd.

Vanzelfsprekend hebben de ex-geliefden er een goede reden voor. “Na goede gesprekken tijdens een weekendje Vlieland zien ze in dat hun idealen te ver uit elkaar liggen om samen verder te gaan”, valt te lezen op de website.

Uit elkaar gaan is ongetwijfeld al lastig genoeg, maar toch willen zowel Jan als Nienke nog een korte reactie geven op de relatiebreuk. Jan: “Nienke en ik hebben andere ideeën over de toekomst. Nienke wil graag stappen zetten, heeft een kinderwens, en ik merk dat ik daar terughoudender in ben. Ik gun dit Nienke heel erg en daarom denk ik dat het beter is om uit elkaar te gaan.”

Nienke reageert als volgt. “Ik ben dol op Jan, zijn kinderen en de boerderij, maar de laatste weken liep het allemaal wat stroever. Ik hoopte dat een weekendje weg ons dichter bij elkaar zou brengen. Maar na dit weekend kwamen we allebei tot de conclusie dat het niet gaat werken. We gaan met liefde uit elkaar.”

Geweldige tijd samen

In Nienke vond Jan na zijn scheiding drie jaar geleden opnieuw de liefde. Hij is haar dankbaar dat ze de liefde weer terugbracht in zijn leven en wil benadrukken dat ze een geweldige tijd hebben gehad samen.

Bron: Kro-ncrv. Beeld: Linelle Deunk