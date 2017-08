Boer Jos en Dycke vertellen hoe het nu met hun relatie gaat

Ook al is het alweer bijna 8 jaar geleden dat de twee elkaar vonden in Boer Zoekt Vrouw, we kunnen ons nog goed herinneren hoe gelukkig boer Jos en Dycke met elkaar waren.

Het stel had een interview met het AD en vertelde daarin openhartig over hun relatie. “Ik was niet op zoek naar een man, maar ik werd getriggerd door die blauwe ogen”, vertelt Dycke over de oproep op televisie. Ook zij kijken elk jaar uit naar het nieuwe seizoen van het programma. Ze vertellen: “De herkenning, de spanning. En alles is echt hé, bij ons is amper iets geknipt.’ De verliefd die we op televisie zagen was echt: “De verliefdheid is niet anders dan wanneer je 16 of 17 bent. Ik was weer net zo onzeker. Kon niet meer eten. Elk gesprek draaide weer naar Jos.”

Kriebel

Jos wil nog eens extra duidelijk maken dat ze nog steeds dolgelukkig zijn met elkaar: “Ik heb het nog weleens. Als ik Dycke dan op het erf zie lopen, voel ik een kriebel. Dan denk ik toch: da’s wel mijn wijffie.”

Bron: AD.nl. Beeld: KRO-NCRV.