Babynieuws: ‘Boer zoekt vrouw’-boer Jos en vriendin verwachten eerste kindje

Ken je boer Jos uit Frankrijk nog? Hij deed in 2014 mee met Boer zoekt vrouw internationaal en heeft nu leuk nieuws voor ons. Hij wordt namelijk vader!

Zijn vriendin Amy is zwanger en verwacht in maart 2021 hun kindje op de wereld te zetten. Het stel maakt ook het geslacht al bekend.

In Boer zoekt vrouw internationaal runde Jos met zijn moeder en broer een boerderij in de Dordogne. In het programma kwamen er genoeg geïnteresseerde vrouwen voorbij voor Jos, maar zijn grote liefde vond hij toen niet. Zijn vriendin Amy leerde hij pas na de uitzendingen kennen.

Jongetje of meisje?

Het stel is nu zes jaar samen én in blijde verwachting. “We hadden allebei een kinderwens en zijn dan ook heel blij dat deze nu wordt vervuld”, laat Jos weten. Ook onthult hij al wat het geslacht van de baby is: ze krijgen een dochter.

Geen zwangerschapskwaaltjes

Jos vertelt dat het erg goed gaat met zijn zwangere vriendin: “Amy werkt in een restaurant hier in de buurt waar het altijd heel druk is met toeristen, ook in deze coronatijd. Toch is ze wat sneller moe dan normaal. Het restaurant gaat eind deze maand dicht tot maart volgend jaar, dan gaat ze met verlof.” Jos zelf werkt trouwens niet meer op de boerderij, hij werkt nu voor een veehandelaar met vleeskoeien.

Dít is waarom Yvon Jaspers verliefd is op Zweden:

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: AD. Beeld: KRO-NCRV, Liselore Chevalier