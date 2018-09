Hèhè, we mogen eindelijk weer: vanavond start het nieuwe seizoen van ‘Boer Zoekt Vrouw’. Dit jaar komt het populaire programma met een leuk extraatje voor de kijkers, waardoor je zelfs onderweg naar je werk kunt meegenieten van het liefdesleven van de boeren en boerinnen.

Het door Yvonne Jaspers gepresenteerde programma komt dit jaar namelijk met tien extra luisterafleveringen! In de podcasts kun je meer te weten komen over de boeren en boerinnen die meedoen aan het tiende seizoen van Boer Zoekt Vrouw.

De luisteraar wordt in de podcasts meegenomen in het reilen en zeilen op de boerderij. Alle afleveringen duren ongeveer een kwartier en zijn gewoon op de boerderij opgenomen, bijvoorbeeld vanaf de tractor of vanuit de stal. Elke aflevering staat één boer of boerin centraal.

Boer zoekt vrouw, zondag 20.20 uur op NPO1.

