Boeren uit vorig seizoen 'Boer zoekt vrouw' stralen (mét partners!) op rode loper

Woensdagavond zaten alle bekende presentatoren en presentatrices van Nederland in de zaal bij de uitreiking van de Gouden Televizier-Ring. Op de rode loper werd duidelijk dat er niet alleen voor hen, maar ook voor bijvoorbeeld de boeren uit Boer zoekt vrouw ruimte was in de zaal.

De 5 boeren uit het vorige seizoen van Boer zoekt vrouw gingen afgelopen woensdag samen de rode loper op. Deze keer zagen we ze dus niet in werkkleding, maar in prachtige galajurken en -pakken. Extra leuk: alle boeren namen allemaal hun partner mee. Wim en Marit, Steffi en Roel, Marnix en Emmy en Michelle en Maarten straalden op de rode loper nog net zo als in de laatste aflevering van ‘hun’ seizoen van Boer zoekt vrouw.

Boer Jaap

De grote verrassing was toch wel dat ook boer Jaap met een vrouw aan zijn zijde op de rode loper poseerde. Hij vond zijn vrouw niet in het programma, maar is hij nu wel gelukkig in de liefde? Of de vrouw naast hem zijn nieuwe liefde is, is niet helemaal duidelijk, maar dat gunnen we Jaap natuurlijk wel van harte.



Bron: ANP. Beeld: ANP, KRO-NCRV