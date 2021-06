Liefdesnieuws voor ‘Boer zoekt vrouw’-boer Rudie (seizoen 10)

Ken je boer Rudie (36) nog, die meedeed aan het 10de seizoen van Boer zoekt vrouw? Hij deelt leuk nieuws: hij is verliefd!

De boer heeft een relatie en de twee wonen zelfs al samen.

De gelukkig dame heet Janine. Toen Janine de boer in Boer zoekt vrouw op televisie zag, vond ze hem direct een leuke verschijning. Ze besloot de stoute schoenen aan te trekken en hem een brief te schrijven. Rudie vertelt: “Ik heb haar toen gewoon een keer opgebeld. En van het een kwam het ander. Het bleek hartstikke goed te klikken.”

Zonnige toekomst

Na het programma was Rudie kort samen met Rianne, zo was te zien in de webserie van het programma. Maar inmiddels is hij alweer een jaar gelukkig met Janine. De blije boer laat weten: “Ze is enthousiast, ze heeft doorzettingsvermogen, ze is zelfstandig… En we lijken ook best wel op elkaar. We geven allebei niet snel op. Het gaat gewoon heel goed. We zien de toekomst zonnig in.”

Boerenleven

Janine is bij Rudie op de boerderij komen wonen, maar of ze nu gelijk boerin geworden is? “Ze houdt wel van omgaan met dieren, maar ze heeft haar eigen baan. Het is de bedoeling dat ze doet wat ze leuk vindt, ook qua werk. Niet dat ze alles opgeeft om met mij te kunnen zijn.”

Bron: Shownieuws. Beeld: KRO-NCRV, Linelle Deunk.