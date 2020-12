‘Boer zoekt vrouw’-special verrast kijkers met onverwachts liefdesgeluk én een breuk

In een speciale kerstaflevering op Eerste Kerstdag blikte Boer zoekt vrouw terug op een bewogen jaar. Yvon Jaspers praatte bij met de deelnemers uit het afgelopen seizoen, van wie sommigen in hun eentje naar de reünie kwamen, anderen met een partner.

We zagen de deelnemers hun best doen dit jaar, maar het lukte niet. Bastiaan uit Zeeland ging met de ‘Duitse’ Milou en dat zou op zich best kunnen, maar zij vroeg zich al sinds het begin af of ze niet naar het bruisende Frankfurt konden vertrekken. De sentimentele boer Geert Jan was zó weg van al zijn vrouwen, dat hij zelfs na de keuze voor Karine nog contact met Jacq had. Autsj. Of neem Geert: Vera vluchtte van zijn erf, maar dat maakte volgens hem hééélemaal niet uit, want hij had echt waar, sowieso al voor Angela gekozen. Wat achteraf niet bepaald te merken was op het dramatische liefdesweekend.

Nu trekt Yvon met haar labradoedel toch al jaren van boerderij naar boerderij. Maar dan hebben de kandidaten toch niet erg goed opgelet bij de voortgaande boeren. De gewetenloze kandidaat versus het overgeromantiseerde boerderijleven stond helaas weer klaar met de strop.

Annemiek, Geert-Jan en Geert

Annemiek, boer Geert Jan en boer Geert, een ietwat vreemd maar toch hartstikke leuk vriendengroepje, hebben alle drie geen liefde overgehouden aan het KRO-NCRV-programma. Annemiek legde uit dat ze er nog niet klaar voor was. “Liever gelukkig alleen is, dan ongelukkig samen”, vertelde ze al slurpend aan een kommetje soep in de kring.

Bastiaan en Milou

Geen kom soep in de kring voor Bastiaan en Milou, want daar ging Yvon gewoon even langs. Behalve een kleine verandering in het huis, was het nog net alsof we middenin het seizoen zaten. Bastiaan op z’n gemak, Milou die nog steeds zijn omgeving in twijfel trok. Zo anders dan toen ze samen in de jacuzzi in Lapland zaten. We hoorden Yvon vooraf al een kleine hint geven in de voice over, maar op het einde van het fragment werd het bevestigd: de twee zijn liefdevol uit elkaar gegaan.

“We hadden een heel ander leven en hadden heel andere verwachtingen over hoe je het leven indeelt”, aldus Bastiaan. “Daar hebben we veel gesprekken over gevoerd, maar ik heb niet de tijd aan haar kunnen besteden die ze had gewild. Het is wat het is.”

#Bastiaan en #Milou uit elkaar. Zei het al. Sorry. Maar zij wil hem veranderen. Dat kan niet. #bzv — Sjc (@SJCvW12) December 25, 2020

Het zal toch niet stuk gelopen zijn op die overall?

Jammer dat deze liefde ook gesneuveld is #bzv #bzvspecial pic.twitter.com/wDOQnGM0Ds — Gerrit Wermink (@gerritwermink) December 25, 2020

Jan en Nienke

Tot nu toch geen succes, en dan was Yvon nog niet eens bij boer Jan langsgegaan. Afgelopen augustus beëindigde abrupt zijn relatie met Nienke. Maar warempel. Nu zaten ze toch ineens weer (inclusief een homp vlees op het bord) samen aan tafel. Jan vertelde Yvon dat het nu écht aan is. “Het had even wat aanloopmoeilijkheden. Maar nu blijft ze.”