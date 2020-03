In de tweede aflevering van Boer zoekt Vrouw is het tijd voor de speeddates. De eerste ontmoeting tussen de boeren en de tien briefschrijfsters en -schrijvers verloopt zoals altijd weer vol bijzondere en ietwat ongemakkelijke momenten.

De kijker thuis vindt de speeddates echter toch wel een raar fenomeen, zo blijkt op Twitter.

Speeddates

De boeren en boerin krijgen traditiegetrouw 5 minuten de tijd om kennis te maken met hun brievenschrijfsters en brievenschrijvers. Met het luiden van de klok gaat de speeddate officieel van start en kunnen de boeren proberen om te ontdekken wie ze graag beter willen leren kennen.

Ongemakkelijk

Traditiegetrouw zijn de dates weer gevuld vol bijzondere momenten. Bij sommigen gaat de tijd veel te snel, terwijl bij anderen de tijd vooruit lijkt te kruipen. Bij de ene speeddate wordt er zelfs direct over belangrijke zaken als kinderen en samenwonen gesproken, maar bij andere boeren is de ontmoeting ongemakkelijk en vallen er lange stiltes.

Reacties

De kijker thuis ontgaat het niet dat er in vele gevallen sprake is van ongemakkelijke momenten, en dat is dan ook volop te zien op Twitter. Ook wordt er volop gesproken over het feit dat speeddaten maar een gekke bedoeling is. “In 5 minuten heb je toch helemaal geen beeld van iemand? Na “hallo hoe is het?” ben je al minimaal een minuut kwijt” schrijft iemand.

De eerste officiële ongemakkelijke stilte van dit seizoen! 🎉 #boerzoektvrouw #bzv pic.twitter.com/OtiPtOLbiB — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) March 1, 2020

Tis soms net alsof ze koeien keuren. Of zeekoeien.

Wat een boeren soms zeg. Niet iedereen is trouwens geschikt een strakke neplederen broek aan te trekken. #tip.

🙋♀️🚜#bzv #boerzoektvrouw — 𝕺𝖗𝖎𝖊𝖓𝖙𝖆𝖑__𝕭𝖊𝖆𝖙 (@Oriental__Beat) March 1, 2020

Lijkt me vet ongemakkelijk. Kom je daar en dan zit je met alle andere dames of heren die voor dezelfde boer hebben gekozen aan tafel #boerzoektvrouw — Sexy Sherlock hair🏳️🌈 (@SannePotterhead) March 1, 2020

Op je speeddate al over kinderen beginnen… dat is wel heel speedy #bzv #boerzoektvrouw — NathalieMontfoort (@NathalieMontfo7) March 1, 2020

Bron: KRO NCRV .Beeld: Brunopress