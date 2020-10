Yvon Jaspers gaat de grens over voor spin-off ‘Boer zoekt vrouw’

Gek op het populaire programma Boer zoekt vrouw? Goed nieuws! Er komt namelijk weer een spin-off van dit programma aan.

Deze spin-off zal uiteraard weer gepresenteerd worden door Yvon Jaspers en hiervoor gaat ze de grens over.

De serie gaat Onze boerderij in Europa heten. Hiervoor worden geen nieuwe boeren en boerinnen gezocht die op zoek zijn naar de liefde. Nee, bekende koppels uit voorgaande seizoenen zullen juist de hoofdrol in deze spin-off spelen.

Met Yvon Jaspers in de camper

Yvon neemt deze bekende koppels mee in een camper naar verschillende Europese landen om te kijken hoe de boeren daar werken. Welke koppels er mee zullen doen en wanneer we dit programma precies op de buis kunnen verwachten, is nog niet bekend. Waarschijnlijk zal dit begin 2021 zijn.

KRO-NCRV kondigt het nieuwe programma aan door middel van een filmpje. Daarin zegt Yvon: “Het zal je niet ontgaan zijn: de boeren hebben de kop vol. Het is de hoogste tijd voor inspiratie en een beetje lucht. Met deze camper neem ik onze Boer zoekt vrouw-stellen mee Europa in. Op zoek naar boeren in het buitenland. Hoe doen zij het dan?”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress