Preview 'Boer zoekt Vrouw' laat tranen zien - héél veel tranen

Gisteravond maakte de laatste boer zijn keuze in Boer zoekt Vrouw. Alle boeren hebben nu nog maar twee gasten op de boerderij. Als we de preview van volgende week mogen geloven, maakt dat het er alleen niet makkelijker op.

Je zou denken dat de boeren wat minder zenuwachtig zijn nu er nog maar twee gasten rondlopen op de boerderij. Niets is minder waar. In de eerste beelden van de volgende aflevering is te zien dat er veel tranen vloeien op de boerderijen. Héél veel tranen. Niet alleen een aantal boeren barsten is snikken uit, ook de vrouwen hebben het moeilijk. Van een roze wolk lijkt op de boerderijen nog geen sprake te zijn…

Beeld: KRO-NCRV.