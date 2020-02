'Boer zoekt vrouw' begint weer: zoveel brieven zijn er dit jaar gestuurd

Afgelopen september werden de 9 boeren en 1 boerin die meedoen aan het nieuwe seizoen van Boer zoekt vrouw in een speciale aflevering voorgesteld. Vrijgezellen mochten brieven naar de boeren sturen en die zijn inmiddels geteld.

Maar liefst 1100 brieven zijn er binnengekomen. Het zijn er veel, maar het is geen record. In 2015 kreeg de knappe boer Tom meer brieven dan ooit, namelijk 1800.

Advertentie

Verbazingwekkend

Op 23 februari gaat het nieuwe seizoen van start. KRO-NCRV heeft nog niet bekend gemaakt welke 5 boeren er precies gevolgd gaan worden. Yvon Jaspers laat weten dat dit de kijkers nog wel eens kan verbazen: “Ik denk dat bijna niemand een goede gok heeft gewaagd. Dat is toch hilarisch.” En die verbazing, dat zou typerend zijn voor dit nieuwe seizoen.

Yvon was zelf af en toe ook behoorlijk verbaasd tijdens de opnames: “Hoe vaak je het paadje ook al hebt gelopen, iedere keer komen we nieuwe verrassingen tegen. Zowel bij de boeren, als bij de vrouwen. Ik ben dit jaar van de ene in de andere verbazing gerold. Het is een seizoen waarin alles anders liep dan ik van tevoren had voorspeld. En dat is maar goed ook!”

Vruchtbaar programma

Wie de boeren zijn die dit seizoen op zoek gaan naar de liefde weten we dus nog niet, maar een ding weten we wel: Boer zoekt vrouw is een vruchtbaar programma. Sinds de start van het programma’s zijn er maar liefst 75 boerenbaby’s geboren. Yvon is apentrots op dit grappige feitje: “Ik had nooit durven dromen dat een tv-programma voor veel deelnemers zo’n positieve invloed zou hebben op hun leven. Dat er huwelijken gesloten worden en er inmiddels meer dan 75 kinderen zijn geboren omdat hun ouders elkaar hebben leren kennen door Boer zoekt vrouw. Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn als presentator.”

Libelle sprak met boer Tom, je weet wel, die ene van het recordaantal brieven:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD, Linda. Beeld: Brunopress