Een recordaantal boeren heeft zich aangemeld voor het tiende seizoen van Boer Zoekt Vrouw.

De KRO-NCRV deelt de eerste foto van de gezellige bups.

Wat een boel

Er hebben zich maar liefst 635 boeren aangemeld voor het populaire programma. Vanaf zondag 13 mei kunnen we weer smullen van de mannen die met de hulp van presentatrice Yvon Jaspers op zoek gaan naar de ware liefde. Als je een van de boeren wel ziet zitten als vrijgezelle kijker, dan kun je vanaf 13 mei twee weken lang je brief schrijven naar Boer Zoekt Vrouw.

Wie er meedoen? Er zijn er tien uitgekozen met een leeftijd tussen de 20 tot 60 jaar. Ze hebben vee, een akker of een kwekerij.

Compliment

Yvon kan niet wachten tot het nieuwe seizoen van start gaat: “Het is geweldig dat er meer dan 600 boeren ons het vertrouwen geven met hen op zoek te gaan naar de liefde. Dat is een prachtig compliment! Het liefst zouden we ze allemaal een plek in het programma geven, maar voor nu hebben we tien heel grappige, verrassende, eigenwijze en mooie boeren uitgekozen. Ik ben bijzonder trots om ze aan Nederland voor te stellen. Ze staan te trappelen om een prachtige, zwoele zomer tegemoet te gaan. Ik verheug me!”. Vorig jaar trok BzV nog 4 miljoen kijkers per aflevering.

De eerste foto van de (achterkant van de) tien toppers:

Yvon maakt het gezellige nieuws bekend:

Bron: KRO-NCRV. Beeld: ANP