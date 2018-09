Zó gaat het nu met de boeren uit eerdere seizoenen van 'Boer zoekt vrouw'

Queen Bertie, tilapia-hunk Marc, boze Aad: wie kent ze niet? ‘Boer zoekt vrouw’ is weer begonnen (en een boer heeft zich al flink misdragen) dus hoog tijd om te kijken hoe het gaat met oud-boeren- en boerinnen! Zijn ze (nog) gelukkig in de liefde of moeten ze Yvon weer bellen?



Bertie

De ongekroonde queen van seizoen 2014/15 was Bertie. Na een rommelige zoektocht vond ze Esther. Die is bij haar ingetrokken, maar in 2017 ging het uit. Bertie is overigens nog niet uit de spotlight verdwenen. Twee jaar geleden won ze Expeditie Robinson en inmiddels heeft ze dikke vette verkering met Rosita, die ze in 2014 ontmoette tijdens de speeddate.

Tom

1808 brieven kreeg-ie, boer Tom. Hij koos voor Rimke, maar dat liep op de klippen. Echte liefde kwam later in de vorm van Marieke Ploeger. Tom heeft daarnaast een glansrijke tv-carrière opgebouwd bij Eigen huis en tuin.

Jos en Dycke

Een regelrecht BzV-succesverhaal. Het is nog steeds hartstikke aan tussen bloembollenkoning Jos en Dycke. Give it up for love!



Geert

Ook Geile Geert uut Grunn kwam voort uit de goudmijn genaamd seizoen 2014/2015. De boer, bekend om zijn controversiële uitspraken, groeide uit tot publieksfavoriet. Na een break-up met lover Hetty probeerde hij het met Geertje. Zonder succes: ze emigreerde minus hem naar Curaçao.

Willem

Boer Willem en ‘zijn’ Klaas waren niet voor elkaar bestemd. Even later legde hij het aan met Werner, maar ook dat liep op de klippen. In januari deed Willem, de eerste homoseksuele BzV-boer, nog een oproepje via de online spin-off Boer zoekt door. Dat leverde voor zover wij weten niets op dus Willem zoekt verder!



Frank en Anita

Bij de gevoelige geitenboer Frank liepen de emoties tijdens zijn deelname in 2010 weleens hoog op (check vooral ook de LuckyTV’s). Hij is nog altijd zielsgelukkig met Anita, die hij uit 1029 briefschrijfsters uitkoos. Het mooiste van alles? Ze woonde al die tijd op een steenworp afstand van de boerderij!

Agnes

Met boerin Agnes gaat het financieel allemaal wat minder, zo zagen we in Onze boerderij van Yvon Jaspers. Ze zit momenteel in zwaar weer met haar eigen boerenbedrijf, dat ze met haar zus runt. Snel naar het goede nieuws: aan het programma hield ze Jurre over, maar die relatie ging stuk. Later ontmoette ze Albert, ook een boer. Tot op de dag van vandaag zijn ze samen!

Aad en Ingrid

De eigenzinnige boer Aad ontving veel haat toen hij in 2012 meedeed aan BzV. Kijkers thuis vielen over zijn botte uitspraken. Toen hij uiteindelijk voor Jeannet koos, werd Ina boos. Het is ook nooit goed! Inmiddels is Aad zielsgelukkig met Ingrid, die hem eerder al een brief schreef.



Olke

Boer Olke, uit BzV Internationaal 2016/17, heeft een nogal turbulente periode achter de rug. De koeienboer uit Texas zag het helemaal zitten met de Brabantse Sandra. Daar dacht zij toch anders over, zo werd pijnlijk duidelijk tijdens de citytrip. Na het programma kreeg Olke een relatie met de Amerikaanse Karen. Plots sloeg het noodlot toe: ze overleed begin dit jaar aan botkanker. Na deze ontzettend tragische periode gaat het nu gelukkig een stuk beter met Olke: hij gaat trouwen! De Nederlandse Hilda, die ook in Texas woont, is de gelukkige.

Marc

Tilapia-hunk Marc uit Zambia koos in BzV Internationaal 2016/17 voor Annekim. Hij sprak toen over het perfecte pakketje. Wat schattig! Maar helaas: het pakketje bleek toch niet zo perfect als gedacht. Inmiddels is hij hoorndol verliefd op de Rotterdamse Merel. Marc wordt zelfs papa!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Superguide. Beeld: Kro-ncrv, Hans-Peter van Velthoven