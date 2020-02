Kijkers: BzV-boeren met minste brieven moeten we juíst volgen

Snds zondagavond kunnen we weer iedere week van het oerhollandse programma Boer zoekt vrouw genieten. Ongemakkelijk gestamel, een gezonde rode blos op de wangen en soms ietwat tenenkrommende momenten. Televisiekijkend Nederland houdt ervan (2,8 miljoen!). Alleen zal dat gehalte volgende week alweer flink gedaald zijn.

Want zoals ieder jaar worden de 5 boeren met de meeste brieven gevolgd in de aflevering. Speeddates, selectierondes, logeerpartijtjes; de hele reutemeteut start na de eerste selectie. Of ze het nu leuk vinden of niet. En dát mag volgens de kijkers best eens aangepast worden, want van zo’n stralende boer als Willem hadden ze best meer willen zien.

Boer Willem

Yvon bezocht de boerderijen om de in totaal 1100 handgeschreven liefdesbrieven, -pakketten, kalenders en zelfs videoclips te verdelen onder de zenuwachtige boeren. En waar de knappe veehouder en akkerbouwer Annemiek er al gelijk 633 kreeg, moest de jonge melkveehouder Willem het er met 6 doen. Niet erg natuurlijk, want als er maar die éne brief bij zit, dan is het goed.

Je zou maar zes brieven hebben gekregen, vanavond het programma kijken en erachter komen dat iemand anders er zeshonderd heeft gehad. 😐 #boerzoektvrouw #bzv pic.twitter.com/JQDqv6jCoW — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) February 23, 2020

“Er zijn er zes binnengekomen ma”, riep de opgetogen boer. Gelukkig gaf het programma Willem alsnog een beetje hulp: 5 van de brievenschrijfsters zaten al in een café om de hoek op Willem te wachten. De zenuwachtige boer poetste daarom even z’n tanden, kleedde zich om en ging naar de vrouwen toe. “Ik moet even denken wat nou de beste openingszin is”, gaf hij eerlijk toe. “Ik vind het al ongelofelijk dat jullie allemaal geschreven hebben.”

Extra zetje

Heerlijke momenten, en o wat gunden de twitterende kijkers het Willem toch. Net als de lieve boer Ronald (‘ik ben de knapste niet’) met 26 brieven. Of de onthutste boer Frans met z’n 37 mannelijke brievenschrijvers. Of Johan en John. Dát is nu juist de televisie waar de 2,8 miljoen kijkers op zitten te wachten. “Zij hebben juist dat extra zetje nodig”, klinkt het. Een ander gooit het op de gunfactor van de boeren met de minste brieven, ‘die anderen vinden zelf wel iemand uit die stapel brieven’, zegt hij nog. Een ander: ‘Waarom zit er een quotum aan? Ze zoeken toch maar 1 partner, geen 145.’

Ik huil bijna van deze schattigheid. Dit is ZO ZOET ik wil Willem tóch volgen en dat hij dan op date gaat met iedereen. Kan er geen uitzondering worden gemaakt? #bzv #boerzoektvrouw — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) February 23, 2020

Ik wil dat #bzv die boer met zes briefschrijfsters blijft volgen Ik vind dat veel mooier dan boeren die kunnen kiezen uit 200 brieven van vrouwen die al relaties gehad hebben Weet zeker dat heel Nederland deze 7 mooie mensen in hun hart gaan opnemen — Vosske (@Vosskke) February 23, 2020

Ahw wat een lieve en zachte boer, boer Ronald. Ik hoop echt dat hij zijn liefde tussen die 28 brieven zal vinden! 😊 #boerzoektvrouw — Thom van der Veldt (@thomvandveldt) February 23, 2020

Ik kijk dus voor het eerst naar boer zoekt vrouw maar hoeveel brieven moet je krijgen om “te logeren”? En waarom zit er een quotum aan? Ze zoeken toch maar 1 partner geen 145. Ik snap er niks van #BZV — ʎpuıɔ (@fruitpipcindy) February 23, 2020

Ik wil een seizoen met de boeren met de minste brieven want die hebben zo ongelooflijk de gunfactor. Die anderen vinden zelf wel iemand uit die stapel brieven. #boerzoektvrouw — Martha (@Proudteacher68) February 23, 2020

Ik zou liever zien dat de boeren met de minste brieven aan bod komen, zij hebben juist dat zetje nodig #boerzoektvrouw#zwakvoorwillem — geerrtje (@geerrtje) February 23, 2020

Bron: Twitter. Beeld: KRONCRV