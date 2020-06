Boerin Annemiek stelt nieuwe liefde tóch voor aan iedereen in déze video

Eerder werd bekendgemaakt dat de Drentse Boer zoekt vrouw-boerin Annemiek (26) de liefde buiten het programma heeft gevonden. Wie de man is, wilde ze nog niet vertellen. Maar nog geen paar uur later is daar verandering in gekomen en stelt ze Charlie aan iedereen voor.

In De Hinniken Podcast vertelde Annemiek over haar nieuwe vriend. Maar hem aan iedereen voorstellen? Daar was het volgens haar nog iets te pril voor. Toch verscheen er op het Facebook-account van Boer zoekt Vrouw een video van Annemiek en Charlie en vertellen ze alles over hun ontmoeting.

