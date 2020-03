Boerin Bertie moest bizarre maatregel nemen na deelname aan ‘Boer zoekt Vrouw’

Bertie Steur, ook wel bekend als ‘Boerin Bertie’, heeft na haar deelname aan ‘Boer zoekt Vrouw’ een flink hek om haar woning moeten bouwen. Fans van het programma wilde zó graag een glimp opvangen van Bertie, dat ze haar thuis gingen opzoeken en in haar tuin gingen staan.

Het liep uiteindelijk zo erg uit de hand, dat Bertie genoodzaakt was om een hek rondom haar huis te bouwen.

Privacy

“Mensen kwamen er al snel achter waar ik woonde,” zo vertelt Bertie aan NU.nl. “Toen voor de zoveelste keer mensen mijn huis in stonden te turen, heb ik besloten dat het tijd werd voor een hek. Ik wil toch wat privacy hebben.”

Populair

Bertie deed in 2015/1025 mee aan Boer zoekt Vrouw en was ontzettend populair bij de kijkers. Ze is ook als één van de weinige boeren nog regelmatig op televisie te zien. Zo won ze bijvoorbeeld Expeditie Robinson.

Nadeel

Hoewel ze zeker geniet van haar faam, zitten er ook nadelen aan. Zo blijft ze in de zomer zo ver mogelijk uit de buurt van de supermarkt. “Ik doe ’s zomers geen boodschappen, of ik ben heel snel.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress