Boerin Bertie maakt verrassende carrièreswitch

Boer zoekt vrouw-deelneemster Bertie blijft natuurlijk op haar boerderij werken, maar daarnaast gaat ze nog iets heel anders doen.

Bertie gaat namelijk de politiek in.

Partij voor Zeeland

Bertie zal verkiesbaar zijn bij de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen in Renesse. Bij beide verkiezingen staat de Zeeuwse boerin op plek 10 van de Partij voor Zeeland.

Benaderd

Het was niet het idee van Bertie zelf om de politiek in te gaan. Ze hebben haar benaderd, vertelt partijleider Marien Weststrate tegen RTL nieuws. ‘’We hebben een goed gesprek gehad. Ze moest er nog wel even over nadenken, maar uiteindelijk was ze enthousiast om ons te gaan ondersteunen.’’ Het is volgens de partijleider niet alleen een reclamestunt. Ze hebben haar voor een bepaald doel op de lijst gezet. ‘’Maar ik kan nog niet zeggen wat dat doel precies is.’’

Bron: RTL Nieuws. Beeld: KRO-NCRV/Hans-Peter van Velthoven.