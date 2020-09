Jonge boerin Femke maakt indruk in ‘Onze boerderij’: “Prachtig om te zien”

De derde aflevering van Onze Boerderij, inmiddels toe aan het derde seizoen, scoorde zondagavond met bijna 1,4 miljoen kijkers. Het is daarmee één van de best bekeken programma van de zondag, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

In Onze Boerderij van KRO-NCRV gaat Yvon Jaspers langs bij zowel voormalige kandidaten uit Boer zoekt Vrouw als onbekende boeren om de problemen van de boer in Nederland onder de loep te leggen.

Advertentie

Steffi en de hengst

Zo bezocht ze de bekende hengstenhoudster Steffi. Yvon aanschouwt een belangrijk moment in haar leven: hengst Mart doet mee aan de keuring in Den Bosch. De toekomst van haar bedrijf hangt voor een groot deel af van de prestaties van dit paard. Tot grote blijdschap van Steffi wordt Mart helemaal goedgekeurd. “En hoe lig je nu vanavond in je bedje?”, vraagt Yvon. “Waarschijnlijk dronken”, gniffelt Steffi. Maar een echt grapje lijkt het niet: “Als ik eerlijk ben wel ja”, vult ze haarzelf aan.

Een lesje… Koeienvlaai

Ook zien we melkveehouders en kaasmakers Jan Dirk en Peter. Zij hebben wel een heel bijzonder taakje voor Yvon: ze mag met haar vinger door de koeienvlaai roeren en krijgt les over de gezondheid van de dieren. IJverige student Yvon is de beroerdste niet en doet wat hij zegt: “Het is nog helemaal warm!”, roept ze om haar heen. “Eh, ja”, reageert de boer serieus. Hij gaat direct door met z’n lezing. “Wrijf eens? Het moet als een zalfje zijn. En ruik nu eens.” Yvon lijkt niet erg op haar gemak (kun je het haar kwalijk nemen?) maar is uiteindelijk toch wel enthousiast als blijkt dat ze met een gezonde koe te maken hebben.

Boerin Femke