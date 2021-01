Zaterdagavond bleven de kijkers van Wie is de mol? verward achter. Wat deden die vreemdelingen nou in de lift bij de eerste opdracht? Gelukkig geeft Rik van de Westelaken antwoord in de Wie is de mol?-podcast.

Dít deden die willekeurige mensen daar.

Meeliften

Tijdens de eerste opdracht ‘meeliften’ was het al verwarring alom onder de kijkers. De deelnemers van Wie is de mol? werden in twee teams opgesplitst. De ene groep moest op verschillende verdiepingen staan en vragen stellen aan de andere groep. Zij moesten vanuit de liften antwoord geven op de vragen, voordat zij weer naar een nieuwe verdieping waren verdwenen. Maar dan ineens, midden in het spel, komen er af en toe willekeurige mensen langs in de lift. Wat doen die vreemdelingen daar?

Vreemdelingen

Het is een vraag die de ruim drie miljoen kijkers van Wie is de mol? bezighield. Het duurde niet lang, of verschillende kijkers deelden hun theorieën op Twitter. De meeste mensen verwachtten dat de opdracht stiekem niet over de vragen ging die de deelnemers moesten beantwoorden, maar om die vreemdelingen. Veel kijkers verwachtten dan ook dat er na het spel vragen zouden komen over de vreemdelingen in de lift.