Boerin Steffi uit 'Boer zoekt vrouw' gevraagd voor een eigen realityprogramma

Na het succes van Chateau Meiland zien televisieproducenten wel brood in deze realityprogramma’s. Ook boerin Steffi is gevraagd voor een serie rondom de verbouwingen van haar boerderij.

In een interview met de NCRV-Gids vertelt de boerin dat ze samen met haar vriend Roel is begonnen aan een grote verbouwing van de boerderij. Het gaat niet om een simpele uitbouw of dakkapel, de twee willen een eetcafé, vergaderzaal en een bed en breakfast met 10 kamers gaan openen.

Realityserie

Een grote verbouwing is natuurlijk de perfecte aanleiding voor een realityserie rondom het Boer zoekt vrouw-stel. Steffi kreeg dan ook een belletje van een tv-producent met het voorstel voor een format dat lijkt op dat van Chateau Meiland. Helaas werd ze daar niet meteen enthousiast van. “Ik kan me niet voorstellen dat mensen willen kijken naar ons bouwproject. Wij zijn niet zo grappig als de familie Meiland”, zei ze daarover in het interview. De twee hebben het aanbod ook niet meteen afgeslagen, maar denken er nog over na.

Expeditie Robinson

Er is wel een ander televisieprogramma wat de boerin ziet zitten. In het interview vertelt ze dat ze maar al te graag mee zou doen aan Expeditie Robinson. “Ik zou zo graag ervaren hoe het is om met niks op een onbewoond eiland te overleven. Alleen hebben ze al een paar boeren gehad, dus ze zijn er vast klaar mee”, reageert Steffi. Wie weet brengt ze de producenten toch op ideeën.

BEKIJK OOK: Praat mee over BZV – afl. 2: Ook dit seizoen weer een ‘Geile Geert’:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Televizier.nl. Beeld: KRO-NCRV