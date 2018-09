Dit zijn de eerste beelden van de Boer Zoekt Vrouw-speeddates

Aanstaande zondag is het tijd voor een van de leukste momenten uit elk ‘Boer zoekt Vrouw’-seizoen: de speeddates. Eindelijk ontmoeten de boeren de tien vrouwen (en mannen!) die zij uit alle brieven hebben gekozen.

En die beelden beloven weer een uur heerlijke televisie.

Kwetsbaar

De 27-jarige boerin Steffi kon in de aflevering van afgelopen zondag echt niet geloven dat bijna 50 mannen haar een brief schreven na haar oproep in het voorjaar. De boerin veroverde meteen al de harten van veel kijkers en met de eerste beelden van de speeddates weten we zéker dat ze dat deze week opnieuw gaat doen.

Dapper

“Ik vind het sowieso al dapper dat je geschreven hebt. Dat vind ik bij iedereen. Ik weet niet of ik het zelf zou durven. Je hebt wel ballen nodig om dat te doen. En dat je dan ook nog komt, vind ik helemaal speciaal”, zegt ze. Daar is de man het niet helemaal mee eens. “Voor jou is het spannender dan voor ons”, reageert hij.

Daten

Steffi ontpopt zich vervolgens tot een ware dater. Nadat de man zegt dat hij haar al kent van televisie vraagt zij: “Lijk ik erop? Of, eh?” De man reageert lachend en geeft toe ze er goed uitziet. Bloeit daar al iets moois op…?

Beeld: KRO-NCRV/Linelle Deunk.