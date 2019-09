Hier krijg je een boete van 2500 euro als je niet genoeg met je hond wandelt

We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar er zijn hondeneigenaren die niet dagelijks een blokje om gaan met hun viervoeter. Die mensen kunnen binnenkort een boete aan hun broek verwachten als ze in het Australian Capital Territory (Australisch Hoofdstedelijk Territorium) wonen.

In het gebied is een nieuwe dierenwelzijnswet donderdag van kracht gegaan. Wie zijn of haar huisdier niet voldoende verzorgt en voorziet in de basisbehoeften van het beestje – onderdak, voedsel en water – kan een berisping verwachten.

Dierenwelzijnsboete Australië

Hondeneigenaren in het Australische gebied riskeren een boete van 4000 Australische dollar (bijna 2500 euro) als ze hun dier niet dagelijks uitlaten.

Het Australisch Hoofdstedelijk Territorium is het eerste rechtsgebied in Australië dat dieren erkent als wezens met een bewustzijn.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock