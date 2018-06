Man krijgt 1200 euro boete omdat hij dít met zijn vuilniszak doet

Een eigenaar van een restaurant wilde de boel lekker schoon achterlaten en zette al het vuilnis alvast buiten. Maar dat kwam hem duur te staan.

Want de man had de zakken eigenlijk nog niet op straat mogen zetten. Hij was net iets te vroeg. Een kleine vergissing, maar de politie had geen medelijden met hem. Hij kreeg een boete van bijna 1200 euro. “Dit is diefstal”, zegt hij. Het ging om zes zakken in totaal. Hij dacht dat de zakken een dag later zouden worden opgehaald, maar dat was niet het geval. Mathias was slechts een dag te vroeg.

Hij heeft alles gedaan om onder de boete uit te komen, maar tevergeefs. “Ik heb de gemeente een brief gestuurd, me geëxcuseerd voor de menselijke fout die ik gemaakt heb. Ik ben het hen ook zelf gaan uitleggen. Maar hun besluit stond vast: ze weigeren de boete in te trekken. Ik vind dit een erg hoge boete voor één keer, in vier jaar tijd, het vuilnis een dag te vroeg buiten te zetten.”

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock